PIT-CNT: "La pauta salarial es mejor que la del Gobierno anterior, pero insuficiente"

Detalles del paro

En cuanto al alcance del paro, López precisó que en la actividad privada se extenderá de 9 a 13 horas, salvo en el gremio de la enseñanza privada, que parará durante toda la jornada.

En el caso del sector público, confirmó que el paro será de 24 horas de detención. Detalló que la acción de ambos sectores se unificará en una concentración con movilización que comenzará a las 10 de la mañana en la explanada de la Universidad de la República, desde donde se marchará hasta plaza Libertad. Allí tendrá lugar el acto central, con oratoria a cargo del presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, y de la secretaria adjunta, Alejandra Pereira.