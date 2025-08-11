En la previa del paro nacional convocado para este martes, referentes del PIT-CNT ofrecieron este lunes una conferencia de prensa para recordar los motivos de la medida y los detalles de la jornada. José Lorenzo López, Sergio Sommaruga y Alejandra Pereira integraron la mesa de oradores.
"el pueblo primero"
PIT-CNT: "La pauta salarial es mejor que la del Gobierno anterior, pero insuficiente"
En conferencia de prensa, el PIT-CNT ratificó su rechazo a la pauta salarial e informó detalles del paro de este martes.