PIT-CNT | paro |

"el pueblo primero"

PIT-CNT: "La pauta salarial es mejor que la del Gobierno anterior, pero insuficiente"

En conferencia de prensa, el PIT-CNT ratificó su rechazo a la pauta salarial e informó detalles del paro de este martes.

Por Redacción Caras y Caretas

En la previa del paro nacional convocado para este martes, referentes del PIT-CNT ofrecieron este lunes una conferencia de prensa para recordar los motivos de la medida y los detalles de la jornada. José Lorenzo López, Sergio Sommaruga y Alejandra Pereira integraron la mesa de oradores.

López anticipó que la central obrera prevé una “gran movilización” y señaló que el reclamo apunta a lograr una mejor redistribución del ingreso y de la riqueza. También sostuvo que en el marco de esta medida se buscó "colocar en debate algunas cuestiones que hoy marcan la agenda pública", como por ejemplo la necesidad de crear una estrategia nacional de desarrollo, concretar una propuesta para la erradicación de la pobreza infantil y discutir sobre la reducción de la jornada laboral.

El dirigente evaluó que las pautas salariales propuestas por el actual gobierno “son mejores que las del anterior”, pero consideró que siguen siendo insuficientes, en especial para el sector público, donde afirmó que “no son para nada satisfactorias”.

Detalles del paro

En cuanto al alcance del paro, López precisó que en la actividad privada se extenderá de 9 a 13 horas, salvo en el gremio de la enseñanza privada, que parará durante toda la jornada.

En el caso del sector público, confirmó que el paro será de 24 horas de detención. Detalló que la acción de ambos sectores se unificará en una concentración con movilización que comenzará a las 10 de la mañana en la explanada de la Universidad de la República, desde donde se marchará hasta plaza Libertad. Allí tendrá lugar el acto central, con oratoria a cargo del presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, y de la secretaria adjunta, Alejandra Pereira.

