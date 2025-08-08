COFE informó las afectaciones por el paro general del 12 de agosto

El paro abarcará otras dependencias estatales y, de acuerdo con COFE, el alcance del mismo se definirá en cada organismo, aunque la medida tendrá impacto en diversas áreas de atención al público. El sindicato exhortó a la ciudadanía a tomar las previsiones correspondientes ante las restricciones previstas para esa jornada.

Otros servicios

En el caso de INAU-INISA, informaron que todos los servicios se verán afectados. No funcionarán ninguna de las oficinas centrales, ni tampoco los servicio de atención directa en tiempo parcial. Solo se atenderá en régimen de guardia gremial los servicios donde niños, niñas y adolescentes se encuentran en régimen de 24hs.

En el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social todos los servicios se verán afectados durante toda la jornada. Lo mismo sucederá en el Ministerio de Educación y Cultura. Tampoco se realizarán casamientos, Registro Civil y en la Dirección Nacional de Registros se afectarán los servicios de compra y venta en todo el territorio Nacional.

El funcionamiento de la Biblioteca Nacional y todos los servicios dependientes de la Dirección de Secretaría también se verán resentidos.

En el SECAN Canal 5 no estará al aire con la programación oficial y las radios públicas no emitirán su programación oficial.

El Ministerio de Ambiente adhiere al paro durante toda la jornada, generando una detención y distorsión en todas las tareas.

Con respecto al Ministerio del Interior, destacaron que en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) no funcionará ninguna oficina, mientras que en los servicios de atención directa de todas las unidades penitenciarias del país se trabajará en régimen de guardia gremial.

En el Ministerio de Economía y Finanzas se verá afectada la atención al público en todas las unidades ejecutoras. Informaron también que no se realizará el sorteo de Loterías y Quinielas. Además, en la Contaduría General de la Nación y en Auditoria General los servicios se verán afectados durante toda la jornada.

La Dirección de Aduanas funcionará unicamente con guardias gremiales en los servicios esenciales.

En el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Ganaderia Agricultura y Pesca y el Ministerio de Industria, Energía, Minería se verán afectados todos los servicios que implican atención al público.

Informaron también que "los servicios que se prestan en los pasos de fronteras seca como así también los puertos y aeropuertos del MGAP, MTOP, MEF y MI se verán resentidos".

En el Ministerio de Defensa Nacional los diques del Estado solo funcionarán con guardia gremial la sala de bomba y la puerta de Magua.

En la Fiscalia General de la Nación también se verá afectado el servicio durante toda la jornada, incluyendo la toma de denuncias, que en caso de urgencia se deberán realizar en la Seccional Policial más cercana.

En la Dirección Nacional de Meteorología solo funcionarán las guardias gremiales en los servicios aeronáuticos y las alertas meteorológicas.

"Cabe destacar que en el resto de los Ministerios, Servicios Descentralizados y Unidades Reguladoras también se verán afectados todos los servicios", agrega el comunicado de COFE.