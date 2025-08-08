Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sindicales COFE | paro | servicios

información clave

COFE informó las afectaciones por el paro general del 12 de agosto

El 12 de agosto habrá paro de 24 horas en rechazo a las pautas salariales y la falta de personal en organismos públicos. COFE difundió información de interés sobre el funcionamiento de los servicios.

Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) publicó información de interés de cara al paro de 24 horas que se llevará adelante el próximo martes 12 de agosto, en rechazo a las pautas salariales presentadas por el Gobierno. Según indicaron, estas “no solo no establecen crecimiento en todo el período, no atienden ni siquiera parcialmente a los salarios sumergidos de la Administración Pública, sino que tampoco aseguran el mantenimiento del salario real”.

El sindicato también cuestionó la falta de respuesta a la necesidad de incorporar personal en distintos organismos y ministerios públicos, así como aspectos del nuevo régimen de certificaciones médicas. “En los planteos del Poder Ejecutivo no se atiende las necesidades de ingreso de personal”, sostuvieron.

En cuanto a las afectaciones, en los servicios de salud pública gestionados por ASSE se interrumpirá la atención habitual en todo el país. Solo funcionarán guardias gremiales para la atención de urgencias, mientras que consultas y trámites administrativos quedarán suspendidos durante la jornada de paro.

El paro abarcará otras dependencias estatales y, de acuerdo con COFE, el alcance del mismo se definirá en cada organismo, aunque la medida tendrá impacto en diversas áreas de atención al público. El sindicato exhortó a la ciudadanía a tomar las previsiones correspondientes ante las restricciones previstas para esa jornada.

Otros servicios

En el caso de INAU-INISA, informaron que todos los servicios se verán afectados. No funcionarán ninguna de las oficinas centrales, ni tampoco los servicio de atención directa en tiempo parcial. Solo se atenderá en régimen de guardia gremial los servicios donde niños, niñas y adolescentes se encuentran en régimen de 24hs.

En el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social todos los servicios se verán afectados durante toda la jornada. Lo mismo sucederá en el Ministerio de Educación y Cultura. Tampoco se realizarán casamientos, Registro Civil y en la Dirección Nacional de Registros se afectarán los servicios de compra y venta en todo el territorio Nacional.

El funcionamiento de la Biblioteca Nacional y todos los servicios dependientes de la Dirección de Secretaría también se verán resentidos.

En el SECAN Canal 5 no estará al aire con la programación oficial y las radios públicas no emitirán su programación oficial.

El Ministerio de Ambiente adhiere al paro durante toda la jornada, generando una detención y distorsión en todas las tareas.

Con respecto al Ministerio del Interior, destacaron que en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) no funcionará ninguna oficina, mientras que en los servicios de atención directa de todas las unidades penitenciarias del país se trabajará en régimen de guardia gremial.

En el Ministerio de Economía y Finanzas se verá afectada la atención al público en todas las unidades ejecutoras. Informaron también que no se realizará el sorteo de Loterías y Quinielas. Además, en la Contaduría General de la Nación y en Auditoria General los servicios se verán afectados durante toda la jornada.

La Dirección de Aduanas funcionará unicamente con guardias gremiales en los servicios esenciales.

En el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Ganaderia Agricultura y Pesca y el Ministerio de Industria, Energía, Minería se verán afectados todos los servicios que implican atención al público.

Informaron también que "los servicios que se prestan en los pasos de fronteras seca como así también los puertos y aeropuertos del MGAP, MTOP, MEF y MI se verán resentidos".

En el Ministerio de Defensa Nacional los diques del Estado solo funcionarán con guardia gremial la sala de bomba y la puerta de Magua.

En la Fiscalia General de la Nación también se verá afectado el servicio durante toda la jornada, incluyendo la toma de denuncias, que en caso de urgencia se deberán realizar en la Seccional Policial más cercana.

En la Dirección Nacional de Meteorología solo funcionarán las guardias gremiales en los servicios aeronáuticos y las alertas meteorológicas.

"Cabe destacar que en el resto de los Ministerios, Servicios Descentralizados y Unidades Reguladoras también se verán afectados todos los servicios", agrega el comunicado de COFE.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar