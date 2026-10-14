Pit-Cnt respalda la nueva causal de jubilación a los 60 años acordada en el Diálogo Social

“El trabajador tiene el derecho a elegir si así le conviene, dependiendo de su situación de salud y de su propia vida laboral. Puede elegir jubilarse a los 60 años. Esto es una conquista y un principio general que amplía la libertad de decisión de cada trabajador”.

Abdala hizo enfático hincapié en que “los acuerdos del Diálogo Social están para cumplirse”, recordando que las conclusiones de estas mesas de negociación entre el gobierno, los trabajadores y las cámaras empresariales deben plasmarse en leyes concretas sin dilaciones.

Asimismo, desde la dirigencia sindical se destacó que esta causal es fundamental para aquellos trabajadores en seguro de paro o desocupados en la franja de 60 a 65 años, quienes suelen quedar al margen del mercado laboral sin ingresos estables.

Requisitos y funcionamiento de la nueva causal anticipada

El proyecto de ley formaliza una opción voluntaria de retiro anticipado. A continuación se detallan sus aspectos clave:

1. Requisitos para acceder

Edad mínima: Cumplir 60 años de edad.

Años de cotización: Acreditar un mínimo de 30 años de aportes efectivos a la seguridad social.

Voluntariedad: No es una imposición automática, sino un derecho optativo del trabajador de acuerdo con su situación personal, física y laboral.

2. ¿Cómo funcionará el mecanismo?

Trámite y aprobación parlamentaria: La medida fue redactada dentro de las iniciativas del Diálogo Social y requiere la votación de una ley en el Poder Legislativo para su implementación operativa.

Cálculo de la tasa de reemplazo: Al tratarse de un retiro anticipado a los 60 años frente a la escala general, la jubilación se calculará proporcionalmente al historial laboral del trabajador y sus fondos acumulados, permitiéndole retirar su prestación sin necesidad de esperar a los 65 años de edad.

Complementariedad con el sistema previsional: La propuesta busca articular tanto la cobertura de la previsión social pública (Banco de Previsión Social - BPS) como los fondos del pilar de ahorro.

Próximos pasos legislativos

Con el respaldo expresado por el Pit-Cnt y la articulación técnica en el marco del Diálogo Social, el proyecto de ley será remitido al Parlamento para su discusión en comisiones y posterior votación en las cámaras.

El movimiento sindical mantendrá el seguimiento en el ámbito parlamentario para asegurar que el texto definitivo respete de manera íntegra los contenidos pactados en el diálogo multipartidario.