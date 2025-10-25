Hacete socio para acceder a este contenido

¿Humo blanco?

Puerto: cuarto intermedio y el lunes día clave para resolver el conflicto

Juan Castillo aseguró que hay avances en el marco del conflicto de Terminal Cuenca del Plata (TCP) con el sindicato y prevé que el lunes haya un acuerdo.

El ministro de Trabajo, Juan Castillo dijo que el lunes será el día clave para resolver el conflicto en el puerto.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

El conflicto en el puerto de Montevideo es un tema que preocupa al gobierno encabezado por Yamandú Orsi. Desde hace varias semanas se viene negociando y las partes se han acercado.

En las últimas horas el ministro de Trabajo, Juan Castillo, aseguró que hay avances en el marco del conflicto de Terminal Cuenca del Plata (TCP) con el sindicato y prevé que el lunes haya un acuerdo.

Varias propuestas

"Desde el lunes toda esta semana fue transcurriendo con propuestas de acercamiento, borradores que se van intercambiando por las partes, contemplaciones que hacemos del Ministerio de Trabajo, para que el consenso sea duradero, para que el acuerdo tenga durabilidad en el tiempo, y teníamos hasta la expectativa de que termináramos este fin de semana con la firma de un acuerdo", sostuvo el ministro. "No logramos poder firmarlo, pidieron un cuarto intermedio, la parte empleadora, hasta el lunes, por lo que tenemos la expectativa de que el lunes sea el día donde finalmente surja", aseguró el jerarca.

"Los trabajadores necesitan asegurar la estabilidad laboral, que no les cause desempleo, no pérdida de salarios, compartir parte de la ganancia. Por eso se dio el tema de las partidas. Asegurar algunos jornales desde el arranque y luego al final el compromiso del resto de las cuestiones incluirlas en la discusión del convenio colectivo que ellos están próximos a que concluya", indicó Castillo.

Críticas de la oposición

Varios legisladores de la oposición criticaron al ministro Juan Castillo por el conflicto en el puerto. Sin embargo, el jerarca aseguró que cuenta con el respaldo del presidente Yamandú Orsi.

“Yo me preocuparía si la oposición está loca de la vida conmigo”, expresó. “Senadores y senadoras ya decían en diciembre que iba a ser el primer interpelado. Pero si el presidente no confiara en el equipo del Ministerio, no me hubiera propuesto como ministro”, sostuvo.

Castillo aclaró que, si bien proviene de un sector político de izquierda, su tarea al frente del MTSS es “cumplir funciones para defender los intereses de todos los trabajadores, de todas las trabajadoras, de los empleadores, de los cooperativistas, del mundo del trabajo en general”.

Temas

