Puerto: cuarto intermedio y el lunes día clave para resolver el conflicto

"Los trabajadores necesitan asegurar la estabilidad laboral, que no les cause desempleo, no pérdida de salarios, compartir parte de la ganancia. Por eso se dio el tema de las partidas. Asegurar algunos jornales desde el arranque y luego al final el compromiso del resto de las cuestiones incluirlas en la discusión del convenio colectivo que ellos están próximos a que concluya", indicó Castillo.

Críticas de la oposición

Varios legisladores de la oposición criticaron al ministro Juan Castillo por el conflicto en el puerto. Sin embargo, el jerarca aseguró que cuenta con el respaldo del presidente Yamandú Orsi.

“Yo me preocuparía si la oposición está loca de la vida conmigo”, expresó. “Senadores y senadoras ya decían en diciembre que iba a ser el primer interpelado. Pero si el presidente no confiara en el equipo del Ministerio, no me hubiera propuesto como ministro”, sostuvo.

Castillo aclaró que, si bien proviene de un sector político de izquierda, su tarea al frente del MTSS es “cumplir funciones para defender los intereses de todos los trabajadores, de todas las trabajadoras, de los empleadores, de los cooperativistas, del mundo del trabajo en general”.