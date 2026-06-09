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Sindicatos industriales plantearon al gobierno inquietud por ingreso al Acuerdo Transpacífico

Para los sindicatos industriales el impacto por el ingreso al Transpacífico podría ser "un desastre" en el sector de la industria manufacturera.

Hay preocupación en los sindicatos industriales.

Hay preocupación en los sindicatos industriales.

 Dante Fernandez / FocoUy
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La Confederación de Sindicatos Industriales (CSI) se reunió este martes con el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, para trasladarle su preocupación por el impacto del posible ingreso de Uruguay al Acuerdo Transpacífico (Cptpp por sus siglas en inglés).

"Para el sector de la industria manufacturera sería un desastre", dijo en rueda de prensa el presidente de la CSI, Danilo Dárdano. Agregó que uno de los sectores de actividad más comprometidos es el de la industria textil. "Esas personas van a quedar de un día para el otro sin sustento", advirtió.

Sobre la reunión, precisó que se plantearon tres puntos: la importancia de la reinserción laboral, el impacto del Cptpp en los puestos de trabajo industriales y los efectos del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE).

Destacó la apertura de Sánchez ante los planteos. "Hoy el drama más grande que tenemos no es quedarnos sin laburo, es volver a reinsertarnos", puntualizó.

"Todavía no hay nada definido y eso nos tranquiliza", dijo Dárdano sobre la posible participación de Uruguay en el Cptpp. Sobre este tema indicó que se planteó la posibilidad de crear un grupo de trabajo para abordar lo referido a la competitividad de la mano de obra uruguaya ante el ingreso a determinados acuerdos internacionales.

Documento de los sindicatos

Por otra parte, Dárdano hizo referencia a un proyecto elaborado por la Confederación de Sindicatos Industriales ante el impacto del posible ingreso de Uruguay en acuerdos internacionales. Este documento incluye, entre otras cosas, la creación de una red de proveedores nacionales para inversión extranjera directa, mejorar las compras públicas y encontrar un espacio para agregar valor a la producción nacional.

Finalmente, recordó que se está ante "un estancamiento del salario", pese al aumento del Índice Medio de Salarios (IMS) en abril de este año, que observó una variación interanual de 5,12%.

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