Sindicatos industriales plantearon al gobierno inquietud por ingreso al Acuerdo Transpacífico

Destacó la apertura de Sánchez ante los planteos. "Hoy el drama más grande que tenemos no es quedarnos sin laburo, es volver a reinsertarnos", puntualizó.

"Todavía no hay nada definido y eso nos tranquiliza", dijo Dárdano sobre la posible participación de Uruguay en el Cptpp. Sobre este tema indicó que se planteó la posibilidad de crear un grupo de trabajo para abordar lo referido a la competitividad de la mano de obra uruguaya ante el ingreso a determinados acuerdos internacionales.

Documento de los sindicatos

Por otra parte, Dárdano hizo referencia a un proyecto elaborado por la Confederación de Sindicatos Industriales ante el impacto del posible ingreso de Uruguay en acuerdos internacionales. Este documento incluye, entre otras cosas, la creación de una red de proveedores nacionales para inversión extranjera directa, mejorar las compras públicas y encontrar un espacio para agregar valor a la producción nacional.

Finalmente, recordó que se está ante "un estancamiento del salario", pese al aumento del Índice Medio de Salarios (IMS) en abril de este año, que observó una variación interanual de 5,12%.