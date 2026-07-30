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Sindicales

panorama complicado

Construcción: tres gremiales patronales se desmarcan de acuerdo por reducción de tiempo de trabajo

El Sunca y las cámaras empresariales habían avanzado en el acuerdo por la reducción del tiempo de trabajo en la construcción; este jueves hubo un retroceso.

El Sunca reclama cumplir acuerdo en la construcción.

El Sunca reclama cumplir acuerdo en la construcción.

 Dante Fernández/FocoUy
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Por Pablo Silva Galván

El desconocimiento, por parte de tres de las cuatro cámaras empresariales, de un acuerdo preestablecido para la reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial en la construcción, provocó un retroceso en las negociaciones por el nuevo acuerdo salarial. Las partes se reunieron este jueves, a instancias del ministro de Trabajo, Juan Castillo, para tratar de destrabar la situación.

Richard Ferreira, presidente del sindicato de la construcción (Sunca), dijo a Caras y Caretas que las partes negociaban sobre la base de un acuerdo en torno a la reducción del tiempo de trabajo. "Habíamos acordado que, en el plazo de un convenio de cuatro años, se iría reduciendo progresivamente la jornada hasta llegar, al final de ese período, a las 40 horas semanales sin pérdida de salario", precisó.

"Ese punto lo teníamos acordado con las cuatro gremiales empresariales", subrayó. Y agregó que "la idea era que en una reunión bipartita, avanzáramos en los aspectos que aún estaban pendientes para tratar de cerrar el acuerdo".

Sorpresivo cambio

No obstante, este jueves, previo a la reunión, algo cambió. Ocurrió que "tanto la Liga de la Construcción como los Promotores Privados y la Liga del Este se desmarcaron de esa propuesta", explicó Ferreira. "La única que mantuvo el acuerdo fue la Cámara de la Construcción", agregó.

Precisó que el planteo empresarial fue que "solo estarían de acuerdo con la reducción de la jornada si implicaba una pérdida de salario. Nosotros fuimos muy claros desde el primer día, y lo dijimos públicamente: la reducción de la jornada era sin pérdida de salario".

No nos pareció serio que, después de cuatro meses de negociación y de varias reuniones, aparecieran con un planteo de estas características. Luego de eso, además, se retiraron de la mesa", indicó.

Seguirán negociando

Añadió Ferreira que, a partir de ese momento, "tanto el sindicato como la Cámara de la Construcción informamos al ministro de Trabajo sobre la situación". El ministro convocó a las partes y allí expusimos lo mismo: cuál era la base del acuerdo, cuáles eran sus contenidos y que, hasta ese momento, todas las gremiales empresariales habían estado de acuerdo con ese camino".

Indicó que este viernes continuará la negociación, ya que está convocada una nueva reunión del Consejo de Salario. En esa nueva instancia vamos a sostener el acuerdo que ya habíamos alcanzado. "Por ahí viene la mano", sentenció.

Sobre las medidas de lucha que viene llevando adelante el Sunca, Ferreira aclaró que se mantienen. Convocamos una reunión de la dirección del sindicato para después de la instancia en el Ministerio. "Allí vamos a evaluar el estado de situación y resolver cuáles serán los próximos pasos", precisó.

Aclarando los tantos

Por otra parte, Ferreira se refirió a algunas versiones sobre enfrentamientos en Maldonado. Lo que ocurrió en Maldonado fue un hecho aislado. En el marco de las movilizaciones hubo un incidente entre dos trabajadores, pero no pasó a mayores porque intervino la dirección departamental del sindicato y los compañeros lograron encauzar la situación. De hecho, el resultado fue que esos trabajadores terminaron sumándose a la movilización", explicó.

A su entender, "existe una intencionalidad de desviar el foco del conflicto". Se toma un hecho que nadie quería que ocurriera y que, por supuesto, no responde a la orientación de nuestro sindicato, para correr la atención del tema de fondo", concluyó.

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