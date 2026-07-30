Construcción: tres gremiales patronales se desmarcan de acuerdo por reducción de tiempo de trabajo

Sorpresivo cambio

No obstante, este jueves, previo a la reunión, algo cambió. Ocurrió que "tanto la Liga de la Construcción como los Promotores Privados y la Liga del Este se desmarcaron de esa propuesta", explicó Ferreira. "La única que mantuvo el acuerdo fue la Cámara de la Construcción", agregó.

Precisó que el planteo empresarial fue que "solo estarían de acuerdo con la reducción de la jornada si implicaba una pérdida de salario. Nosotros fuimos muy claros desde el primer día, y lo dijimos públicamente: la reducción de la jornada era sin pérdida de salario".

No nos pareció serio que, después de cuatro meses de negociación y de varias reuniones, aparecieran con un planteo de estas características. Luego de eso, además, se retiraron de la mesa", indicó.

Seguirán negociando

Añadió Ferreira que, a partir de ese momento, "tanto el sindicato como la Cámara de la Construcción informamos al ministro de Trabajo sobre la situación". El ministro convocó a las partes y allí expusimos lo mismo: cuál era la base del acuerdo, cuáles eran sus contenidos y que, hasta ese momento, todas las gremiales empresariales habían estado de acuerdo con ese camino".

Indicó que este viernes continuará la negociación, ya que está convocada una nueva reunión del Consejo de Salario. En esa nueva instancia vamos a sostener el acuerdo que ya habíamos alcanzado. "Por ahí viene la mano", sentenció.

Sobre las medidas de lucha que viene llevando adelante el Sunca, Ferreira aclaró que se mantienen. Convocamos una reunión de la dirección del sindicato para después de la instancia en el Ministerio. "Allí vamos a evaluar el estado de situación y resolver cuáles serán los próximos pasos", precisó.

Aclarando los tantos

Por otra parte, Ferreira se refirió a algunas versiones sobre enfrentamientos en Maldonado. Lo que ocurrió en Maldonado fue un hecho aislado. En el marco de las movilizaciones hubo un incidente entre dos trabajadores, pero no pasó a mayores porque intervino la dirección departamental del sindicato y los compañeros lograron encauzar la situación. De hecho, el resultado fue que esos trabajadores terminaron sumándose a la movilización", explicó.

A su entender, "existe una intencionalidad de desviar el foco del conflicto". Se toma un hecho que nadie quería que ocurriera y que, por supuesto, no responde a la orientación de nuestro sindicato, para correr la atención del tema de fondo", concluyó.