Detuvieron a dos jóvenes de 18 y 21 por usurpar casa amenazando a dueña con armas de fuego

Dos jóvenes de 18 y 21 años fueron detenidos durante una serie de allanamientos realizados por la Policía, realizados por efectivos de la seccional 25 junto con equipos de la Dirección General de Operaciones Especiales (DIGOE) en la zona de Juana Manso y Calle A, en el barrio Vista Linda.
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Investigación por rapiña y usurpación de viviendas
La investigación que derivó en los allanamientos logró establecer el vínculo con una rapiña y una persona baleada, y denuncias de usurpación de viviendas mediante amenazas con armas de fuego.
Los jóvenes fueron detenidos por amenazar con armas de fuego a una mujer para que abandonara su vivienda, la cual denunció el episodio a la Policía.
El joven de 21 años tiene tres antecedentes penales, uno por rapiña y dos por hurto, mientras que el de 18 años, no tiene antecedentes.
En la casa de unos de ellos se incautó una escopeta calibre 16 requerida por un hecho registrado en Durazno, dos cartuchos del mismo calibre, un cartucho calibre 357, diez celulares, una balanza de precisión, cuatro libretas de propiedad de motos y una tarjeta bancaria requerida por hurto, informó Subrayado en base a fuentes policiales.
Los detenidos quedaron a disposición del fiscal de Flagrancia de 9º turno, Fernando Romano.