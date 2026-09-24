Detuvieron a dos jóvenes de 18 y 21 por usurpar casa amenazando a dueña con armas de fuego

El joven de 21 años tiene tres antecedentes penales, uno por rapiña y dos por hurto, mientras que el de 18 años, no tiene antecedentes.

En la casa de unos de ellos se incautó una escopeta calibre 16 requerida por un hecho registrado en Durazno, dos cartuchos del mismo calibre, un cartucho calibre 357, diez celulares, una balanza de precisión, cuatro libretas de propiedad de motos y una tarjeta bancaria requerida por hurto, informó Subrayado en base a fuentes policiales.

Los detenidos quedaron a disposición del fiscal de Flagrancia de 9º turno, Fernando Romano.