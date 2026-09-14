Se retoman las negociaciones en el puerto y el gobierno defiende las medidas

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) retomará este lunes las negociaciones por el conflicto en Terminal Cuenca del Plata (TCP), luego de que el gobierno resolviera establecer servicios mínimos para garantizar parte de la operativa y descartara que existan las condiciones necesarias para avanzar con una declaración de esencialidad.
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Ante la falta de avances una vez vencido el plazo establecido para encontrar una salida, el gobierno decretó, con “carácter transitorio y limitado”, que “deberán garantizarse servicios mínimos que aseguren, al menos, el funcionamiento de las prestaciones portuarias indispensables”, a efectos de “preservar un nivel básico de seguridad y continuidad operativa” de la terminal. El ministro de Trabajo, Juan Castillo, explicó que lo que se busca es que, “mientras se desarrolla el conflicto, mientras no encontramos una salida, haya alguna movilidad, mínima, pero una movilidad en la actividad portuaria”.
Conforme a las normas de la OIT
El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, destacó que la resolución generó “un hecho que no sucedió nunca en Uruguay”. “Nunca se decretaron los servicios mínimos para ningún sector”, dijo Sánchez en rueda de prensa el sábado. El jerarca señaló que lo que permitirá la medida “es que, en todo caso, la negociación que viene transitando y se viene encauzando no genere más perjuicios a la economía del país, mientras exista ese proceso de negociación”. En ese marco, dijo estar “confiado en que se pueda arribar, en las próximas horas, a un acuerdo”.
En respuesta a la opinión del gerente de Relaciones Institucionales de Katoen Natie, Fernando Correa, quien consideró que la medida es una declaración de “esencialidad lavada”, Sánchez sostuvo: “No. Yo creo que es conforme a las normas de la OIT [Organización Internacional del Trabajo]”.
Castillo aseguró que el derecho a huelga “se mantiene” y la resolución del Poder Ejecutivo respeta las medidas gremiales. “Lo que procuramos, al mismo tiempo, es que haya acuerdo en la negociación colectiva, porque el tema de fondo no es si es guardia mínima, servicio mínimo o servicios esenciales: lo de fondo es que haya un convenio colectivo, que las partes arriben al acuerdo, eso es lo que procura el Ministerio de Trabajo y el gobierno”, señaló.