Se retoman las negociaciones en el puerto y el gobierno defiende las medidas

En respuesta a la opinión del gerente de Relaciones Institucionales de Katoen Natie, Fernando Correa, quien consideró que la medida es una declaración de “esencialidad lavada”, Sánchez sostuvo: “No. Yo creo que es conforme a las normas de la OIT [Organización Internacional del Trabajo]”.

Castillo aseguró que el derecho a huelga “se mantiene” y la resolución del Poder Ejecutivo respeta las medidas gremiales. “Lo que procuramos, al mismo tiempo, es que haya acuerdo en la negociación colectiva, porque el tema de fondo no es si es guardia mínima, servicio mínimo o servicios esenciales: lo de fondo es que haya un convenio colectivo, que las partes arriben al acuerdo, eso es lo que procura el Ministerio de Trabajo y el gobierno”, señaló.