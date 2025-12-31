Hacete socio para acceder a este contenido

Sindicales

acuerdo tripartito

Trabajadores de supermercados firmaron convenio colectivo que incluye recuperación salarial

El convenio abarca aproximadamente a 36.000 trabajadores y trabajadoras del sector y garantiza un incremento real del 3% durante el período.

Supermercados firmaron convenio en el MTSS.

Supermercados firmaron convenio en el MTSS.

 MTSS
Por Redacción Caras y Caretas

Tras dos meses de negociaciones y movilizaciones, este martes los trabajadores de los supermercados firmaron con el sector patronal su nuevo convenio colectivo, que consagra una serie de beneficios. El acuerdo abarca aproximadamente a 36.000 trabajadores y trabajadoras del sector.

En el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), representantes del Poder Ejecutivo, encabezados por el ministro Juan Castillo y la directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, delegados de los trabajadores y del sector empleador firmaron el acuerdo tripartito del Consejo de Salarios del Grupo 10 “Comercio en General”, Subgrupo 18 “Supermercados” en el marco de la undécima ronda de negociación colectiva.

El acuerdo tiene una vigencia de dos años y establece cuatro instancias de ajuste salarial escalonado: julio de 2025, enero de 2026, julio de 2026 y enero de 2027. La fórmula combina inflación proyectada, correctivos y crecimiento, asegurando que, independientemente del comportamiento inflacionario, los salarios del sector tendrán un incremento real garantizado del 3% durante el período.

Comprende a empresas del Subgrupo 18 “Supermercados”, con sistema de autoservicio, superficie mínima de 400 m² y al menos tres cajas registradoras en funcionamiento habitual.

Beneficios

El convenio incluye:

• Correctivos por inflación intermedios y finales.

• Reconocimiento y regulación de remuneraciones variables.

• Prima por presentismo, con condiciones de cobro y excepciones definidas.

• Beneficios complementarios como antigüedad, licencias vinculadas al cuidado, incorporación del concepto de salud mental y otras figuras protectorias.

• Cláusulas de negociación previa, prevención de conflictos y paz, que apuntan a fortalecer el diálogo social y la resolución negociada de diferencias.

Acuerdo tripartito

Barrios destacó que se trata de un acuerdo tripartito sólido, logrado con el compromiso de trabajadores y empresarios, y acompañado por el MTSS: “Fue un acuerdo tripartito, o sea que los empresarios y los trabajadores acordaron y nosotros como Ministerio pudimos acompañar, pudimos ser parte de ese acuerdo”.

Destacó que más del 90% de las mesas de negociación ya fueron cerradas, con un alto porcentaje de acuerdos alcanzados por consenso entre las partes. Señaló que no fue necesario decretar en ningún caso, lo que constituye un dato positivo para el funcionamiento del sistema de negociación colectiva.

Este acuerdo en supermercados se suma a otros sectores de alta incidencia social ya cerrados, como trabajo rural, empleo doméstico y salud, mientras que quedan por resolverse mesas como lácteos y puerto, algunas de ellas ya con cronogramas establecidos para continuar en enero.

