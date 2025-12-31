Trabajadores de supermercados firmaron convenio colectivo que incluye recuperación salarial

Comprende a empresas del Subgrupo 18 “Supermercados”, con sistema de autoservicio, superficie mínima de 400 m² y al menos tres cajas registradoras en funcionamiento habitual.

Beneficios

El convenio incluye:

• Correctivos por inflación intermedios y finales.

• Reconocimiento y regulación de remuneraciones variables.

• Prima por presentismo, con condiciones de cobro y excepciones definidas.

• Beneficios complementarios como antigüedad, licencias vinculadas al cuidado, incorporación del concepto de salud mental y otras figuras protectorias.

• Cláusulas de negociación previa, prevención de conflictos y paz, que apuntan a fortalecer el diálogo social y la resolución negociada de diferencias.

Acuerdo tripartito

Barrios destacó que se trata de un acuerdo tripartito sólido, logrado con el compromiso de trabajadores y empresarios, y acompañado por el MTSS: “Fue un acuerdo tripartito, o sea que los empresarios y los trabajadores acordaron y nosotros como Ministerio pudimos acompañar, pudimos ser parte de ese acuerdo”.

Destacó que más del 90% de las mesas de negociación ya fueron cerradas, con un alto porcentaje de acuerdos alcanzados por consenso entre las partes. Señaló que no fue necesario decretar en ningún caso, lo que constituye un dato positivo para el funcionamiento del sistema de negociación colectiva.

Este acuerdo en supermercados se suma a otros sectores de alta incidencia social ya cerrados, como trabajo rural, empleo doméstico y salud, mientras que quedan por resolverse mesas como lácteos y puerto, algunas de ellas ya con cronogramas establecidos para continuar en enero.