INACOOP e INEFOP sellaron acuerdo que duplica fondos a cooperativas

PROCOOP: un programa de larga data

Creado en 2016, PROCOOP promueve la profesionalización y mejora de la gestión empresarial en el sector cooperativo, así como la innovación y el acceso a nuevos mercados. Desde su puesta en marcha, 592 cooperativas participaron en 1.126 instancias de formación y asistencia técnica, alcanzando a 10.989 personas en todo el país. Además, se desarrollaron 16 investigaciones vinculadas al crecimiento y fortalecimiento del sector.

Durante la actividad, Castillo valoró el alcance del instrumento y sostuvo que permitirá a las cooperativas mejorar sus procesos productivos y las condiciones laborales. “Nosotros tenemos desafíos enormes por delante. Entre ellos, asistir a las trabajadoras y a los trabajadores cuando lo impacta el desempleo, cuando le cierran la empresa, cuando son expulsados de la industria. Es ahí cuando recuerdan que existe este sistema, el cooperativismo y este tipo de instrumentos se torna fundamental para poder incidir en el mercado”, afirmó.

Por su parte, Fernández destacó la trayectoria del programa y la relevancia del refuerzo presupuestal previsto para los próximos dos años. “Para el instituto cooperativo, el PROCOOP es un programa de larga data, donde el movimiento cooperativo en general insistió, trabajó y lo llevó adelante para que esto se transformara en lo que hoy estamos celebrando, a diez años de la iniciación de su trabajo”, señaló.

La presidenta de INACOOP agregó que el convenio se traducirá en medidas concretas orientadas a la creación de empleo y al fortalecimiento del modelo cooperativo como herramienta de desarrollo. “El convenio PROCOOP es un ejemplo de articulación de política pública, de dos institutos que articulan ante las necesidades de empresas cooperativas que se traducen y trabajan con valores diferentes, con pautas diferentes, pero que son empresas”, expresó.

Cultura cooperativa

Asimismo, subrayó que el aumento de recursos implica un compromiso institucional para profundizar la capacitación en gestión y cultura cooperativa. “Muchas cooperativas necesitan de nuestra capacitación para entrar en el mundo de la cultura cooperativa. No se van a desarrollar económicamente, no van a crecer, no van a salir solamente de prestar servicios al Estado, si nosotros no les enseñamos a capacitarse en la cultura cooperativa, en la gestión, en la formación de sus propios negocios, no solamente en el control y fiscalización”, concluyó.