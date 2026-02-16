MTSS presentará propuesta para destrabar el conflicto en Conaprole

También hizo referencia a otros temas en discusión en el sector lácteo, con reclamos sobre el régimen horario para algunas áreas.

"El Ministerio de Trabajo va a colocar una propuesta de acercamiento el día miércoles", aseguró.

Conaprole cierra planta

La semana pasada, Conaprole anunció el cierre definitivo de su Centro de Distribución en el departamento de Rivera. Según la empresa, la medida se toma tras nueve meses de un conflicto que ha generado "graves consecuencias económicas para la cooperativa".

Tal decisión surge tras lo que la empresa describe como "constantes negativas del gremio a considerar alternativa alguna". Conaprole indica que el Ministerio de Trabajo presentó cuatro propuestas, las cuales fueron "todas aceptadas por la empresa", pero no contaron con la aprobación de la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC).

Por su parte, la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) rechazó el anuncio. Vincula esta medida con un conflicto planteado entre las partes por diversos temas y denuncia una "permanente actitud de Conaprole de no respetar los ámbitos de relacionamiento" y de "dilatar permanentemente todas las negociaciones".

En tanto, el colectivo de trabajadores de Planta 14 sostiene que, desde la apertura del centro el 17 de octubre del año pasado, han sido utilizados como "herramienta de amenazas" en el marco de las negociaciones.