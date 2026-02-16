Sindicato del puerto para este lunes y no descarta uno de 48 horas

El sindicato pretende que se les pague 13 jornales, como mínimo, en el mes. Actualmente tienen un sistema escalonado, pero aseguran que no les alcanza ni beneficia.

"En realidad el escalonado servía, el tema es que las empresas encontraron la forma de no llevar adelante el escalonado real como debe ser. Con eso han logrado que la gente no pueda llegar a tener un seguro médico, no tener acceso a la seguridad social", explicó.

García dijo que no han habido avances en los Consejos de Salarios en lo que respecta a la eliminar la eventualidad en el puerto.

Además, comentó que los trabajadores han presentado propuestas en las reuniones, pero no han recibido respuestas, "ni siquiera un mínimo avance de parte de las empresas para poder llegar a conversar algo o avanzar en algún tipo de negociación".

El viernes fue la última conversación y, ante la falta de respuestas, tomaron la decisión de decretar el paro.

Gremio acepta comisión

El gremio acepta la creación de un comisión para tratar el tema de los jornales y la forma de aportación a la seguridad social. “Pero ya decimos fuerte y claro: si no hay avance en el convenio, no existirá acuerdo. Solicitamos a los compañeros que estén atentos a los comunicados del sindicato, ya que de no existir avance, estaremos fijando un paro de 48 horas”.

En las negociaciones llevadas a cabo en el Ministerio de Trabajo, el sindicato está dispuesto a aceptar que se asegure nueve jornales a cada trabajador o que elimine la franja de cero a cinco jornales asegurados.

La delegación empresarial no manejó ninguna cifra de jornales, dijeron fuentes del Ministerio de Trabajo.