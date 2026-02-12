La Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) ha resuelto implementar medidas de fuerza a nivel nacional en respuesta al anuncio del cierre definitivo del centro de distribución de Planta 14 en Rivera, programado por la cooperativa para el próximo lunes 16 de febrero.
Medidas de fuerza
AOEC decreta paro nacional de 24 horas tras confirmarse el cierre de Planta 14 en Rivera
