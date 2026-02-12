AOEC decreta paro nacional de 24 horas tras confirmarse el cierre de Planta 14 en Rivera

Los trabajadores de Planta 14 denuncian haber sido utilizados como "herramienta de amenazas" en las negociaciones desde la apertura del centro en octubre de 2025 y califican la medida de cierre como "injusta y arbitraria".

Por su parte, la AOEC nacional ha rechazado las versiones que indican que solo el gremio desestimó las propuestas del Ministerio de Trabajo (MTSS), señalando que la empresa también rechazó planteos ministeriales que el sindicato sí estaba dispuesto a aceptar. El colectivo afirma que la cooperativa "toma de rehenes a los trabajadores de Rivera" y "chantajea la fuente de trabajo" en el marco de una relación laboral que definen como "beligerante" por parte de la dirección de la empresa.

La organización reafirma que su voluntad inicial era "trabajar en paz y priorizando el trabajo responsable", pero que la actual situación conflictiva los obliga a profundizar las medidas gremiales.

Comunicado completo: