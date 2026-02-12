Hacete socio para acceder a este contenido

Sindicales

Medidas de fuerza

AOEC decreta paro nacional de 24 horas tras confirmarse el cierre de Planta 14 en Rivera

La AOEC detiene actividades en todo el país y evalúa suspender el envío de productos al norte tras la decisión de la empresa de cerrar su centro en Rivera.

Manifestación de AOEC en julio de 2022

Tras la reunión del Consejo Nacional de Delegados/as celebrada este jueves, el sindicato ha adoptado las siguientes resoluciones: se ha decretado una detención de actividades de 24 horas que comienza con los turnos de la noche de este jueves 12 de febrero, con reintegro previsto para los turnos nocturnos del viernes 13; asimismo, se convoca a la Asamblea General de la AOEC para el jueves 19 de febrero con el fin de analizar la situación y, finalmente, el Consejo Directivo ha sido facultado para considerar la "implementación de la no carga de productos y leche" destinados a los departamentos de Artigas y Rivera como consecuencia de la decisión empresarial.

El sindicato sostiene que el cierre de la planta en el norte del país es el resultado de una "permanente actitud de Conaprole de no respetar los ámbitos de relacionamiento" y de "dilatar permanentemente todas las negociaciones" pendientes desde hace más de una década.

Los trabajadores de Planta 14 denuncian haber sido utilizados como "herramienta de amenazas" en las negociaciones desde la apertura del centro en octubre de 2025 y califican la medida de cierre como "injusta y arbitraria".

Por su parte, la AOEC nacional ha rechazado las versiones que indican que solo el gremio desestimó las propuestas del Ministerio de Trabajo (MTSS), señalando que la empresa también rechazó planteos ministeriales que el sindicato sí estaba dispuesto a aceptar. El colectivo afirma que la cooperativa "toma de rehenes a los trabajadores de Rivera" y "chantajea la fuente de trabajo" en el marco de una relación laboral que definen como "beligerante" por parte de la dirección de la empresa.

La organización reafirma que su voluntad inicial era "trabajar en paz y priorizando el trabajo responsable", pero que la actual situación conflictiva los obliga a profundizar las medidas gremiales.

Comunicado completo:

