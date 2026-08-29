200 niños de cuatro escuelas se reunieron en un Concejo Consultivo para hacer sus aportes a la intendencia

La directora de la División de Derechos Humanos de la Intendencia de Montevideo, Antonella Torelli, explicó que el encuentro tiene una dimensión recreativa y lúdica, pero que forma parte de un proceso de participación infantil mucho más amplio.

“Esta es una jornada de integración entre cuatro escuelas públicas de tiempo extendido que vienen participando de un proceso que llevamos adelante desde la IM y que nosotros entendemos que es como un ejercicio democrático”, señaló.

Talleres para mirar la intendencia

El trabajo no comienza ni termina con esta jornada. Durante todo el año, equipos de la Intendencia desarrollan talleres en las cuatro escuelas sobre temas que son seleccionados junto con los propios niños y niñas.

Discapacidad, diversidad, sexualidad, democracia y derechos forman parte de las cuestiones abordadas. La propuesta combina juegos y actividades recreativas con espacios de conversación, donde los escolares pueden expresar sus opiniones, plantear preguntas y compartir situaciones que forman parte de su vida cotidiana.

De esos intercambios surgen también preguntas sobre la ciudad: qué funciona, qué debería cambiar, qué problemas encuentran en sus barrios y qué soluciones imaginan.

“Los chicos y chicas vienen haciendo un trabajo con la Secretaría de Educación para la Ciudadanía y la Secretaría de Infancia, Adolescencias y Juventudes de nuestra Intendencia de Montevideo, donde, de alguna manera, los niños y las niñas plantean problemas que ven en nuestro departamento y algunas soluciones tentativas”, explicó Torelli.

La experiencia tiene una instancia de cierre prevista habitualmente para noviembre, en la Junta Departamental de Montevideo. Allí se busca que las propuestas elaboradas durante el año puedan ser presentadas y canalizadas institucionalmente.