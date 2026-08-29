Los precios del súper : ¿qué productos aumentaron y cuáles se compran más?

Consumo en alza y tickets más cargados

La moderación en la variación de precios se da en un contexto de dinamismo comercial. En el acumulado de enero a julio frente al mismo lapso de 2025, las ventas crecieron un 1,1%, las unidades vendidas aumentaron un 1,7% y la facturación total subió un 3,3%. En tanto, el precio promedio general registró un incremento de 2,2% (1,6% por unidad).

El análisis del comportamiento de compra revela que el aumento en unidades vendidas responde a tickets de compra más grandes: los consumidores llevaron en promedio un 2,2% más unidades por operación, compensando una leve caída del 0,5% en el flujo de compradores por punto de venta. Esta dinámica refleja una menor frecuencia de visitas pero compras más voluminosas por visita, alineada con la tendencia global hacia el consumo inmediato (formatos de menor volumen pero listos para consumir).

Desempeño por categorías y regiones

Todas las familias de productos registraron variaciones positivas en el periodo. Alimentos (+1,5%) y Bebidas (+1,2%) lideraron el crecimiento de las ventas.

Alimentos destacados: Encabezaron los incrementos las barras de cereales (+60%), pizzas congeladas (+21%), café en cápsulas (+15%), tortillas de harina (+12%) y snacks salados (+12%).

Bebidas destacadas: Las preparaciones alcohólicas premezcladas (ready to drink) lideraron la categoría con un incremento del 9%.

En la distribución geográfica, el interior del país mostró los mayores avances: Salto, Paysandú, Artigas, Rivera y Maldonado registraron los crecimientos de ventas más altos del país, con un 4% de aumento interanual en cada departamento.