Los precios del súper : ¿qué productos aumentaron y cuáles se compran más?

La empresa de tecnología y datos Scanntech presentó la última edición de su informe Radar Scanntech correspondiente al mes de julio, introduciendo además un nuevo indicador de referencia para el mercado uruguayo: la Inflación Scanntech. De acuerdo con esta medición, la inflación de los productos de consumo masivo acumulada entre enero y julio de 2026 se ubicó en 2,1%, situándose significativamente por debajo del 4,3% registrado por el Índice de Precios del Consumo (IPC) oficial en el mismo período.
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A diferencia del IPC, que abarca una amplia canasta de bienes y servicios, la Inflación Scanntech monitorea una canasta fija y representativa de las cuatro familias clave de consumo masivo: alimentos, bebidas, cuidado personal y limpieza. El reporte señala que, tras mantenerse alineados hasta diciembre de 2025, ambos indicadores comenzaron a mostrar una divergencia en 2026, volviéndose especialmente visible en lo que va del año.
“Estamos viendo en Uruguay un crecimiento acumulado y sostenido en todas las variables que medimos, tanto en unidades, consumo y facturación como en precio promedio. Al mismo tiempo, la Inflación Scanntech nos permite observar que los precios de los productos de consumo masivo están aumentando a un ritmo menor al que refleja el IPC”, explicó Gastón Larrañaga, gerente de Productos de Scanntech.
Consumo en alza y tickets más cargados
La moderación en la variación de precios se da en un contexto de dinamismo comercial. En el acumulado de enero a julio frente al mismo lapso de 2025, las ventas crecieron un 1,1%, las unidades vendidas aumentaron un 1,7% y la facturación total subió un 3,3%. En tanto, el precio promedio general registró un incremento de 2,2% (1,6% por unidad).
El análisis del comportamiento de compra revela que el aumento en unidades vendidas responde a tickets de compra más grandes: los consumidores llevaron en promedio un 2,2% más unidades por operación, compensando una leve caída del 0,5% en el flujo de compradores por punto de venta. Esta dinámica refleja una menor frecuencia de visitas pero compras más voluminosas por visita, alineada con la tendencia global hacia el consumo inmediato (formatos de menor volumen pero listos para consumir).
Desempeño por categorías y regiones
Todas las familias de productos registraron variaciones positivas en el periodo. Alimentos (+1,5%) y Bebidas (+1,2%) lideraron el crecimiento de las ventas.
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Alimentos destacados: Encabezaron los incrementos las barras de cereales (+60%), pizzas congeladas (+21%), café en cápsulas (+15%), tortillas de harina (+12%) y snacks salados (+12%).
Bebidas destacadas: Las preparaciones alcohólicas premezcladas (ready to drink) lideraron la categoría con un incremento del 9%.
En la distribución geográfica, el interior del país mostró los mayores avances: Salto, Paysandú, Artigas, Rivera y Maldonado registraron los crecimientos de ventas más altos del país, con un 4% de aumento interanual en cada departamento.