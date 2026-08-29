Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política ASSE | reforma | hospital

Inversión millonaria

ASSE invierte más de $ 27 millones en nuevas obras para potenciar la atención en el Pereira Rossell

Las reformas de ASSE incluyen una nueva policlínica pediátrica de 13 consultorios y un área renovada de cuidados moderados en la maternidad del hospital.

Las obras de ASSE en el Pereira Rossell

Las obras de ASSE en el Pereira Rossell
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) presentó este viernes 28 las nuevas obras de infraestructura en el Centro Hospitalario Pereira Rossell (CHPR), centro de referencia nacional en atención materno-infantil. Con una inversión superior a los 27.000.000 de pesos, la intervención abarcó la creación de una nueva policlínica en el Hospital Pediátrico y el acondicionamiento del área de cuidados moderados en el Hospital de la Mujer.

Ampliación en el Hospital Pediátrico

Con un desembolso cercano a los 19.000.000 de pesos, se recuperó un espacio de 565 metros cuadrados en el que se construyeron:

  • 13 consultorios polivalentes.

  • Remodelación del acceso principal al centro de salud.

  • Nuevo vestuario, comedor para funcionarios y recambio de mobiliario.

Refuerzo en el Hospital de la Mujer y Plan Invierno

En el primer piso de la maternidad se acondicionaron 150 metros cuadrados destinados a cuidados moderados, proyecto que demandó más de 8.000.000 de pesos. En el marco del Plan Invierno 2026 —que por primera vez incorporó a la población neonatal—, la sala permitirá atender y aislar a recién nacidos con patologías respiratorias. El sector cuenta con 8 camas de cuidados intensivos y capacidad operativa para extenderse a 10 camas más una sala de reanimación, sirviendo de respaldo al CTI neonatal en picos de demanda.

Durante la inauguración, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, remarcó que la mejora de la atención es una prioridad del Gobierno nacional. En la misma línea, el director del CHPR, Gustavo Giachetto, enfatizó: “No estamos inaugurando más metros cuadrados, estamos mejorando las condiciones de asistencia para construir un hospital más humano, seguro y accesible”.

Por su parte, el presidente de ASSE, Álvaro Danza, recordó que el organismo atiende a unos 200.000 niños por debajo de la línea de pobreza, subrayando que las obras buscan garantizar la equidad asistencial.

Temas

Te puede interesar