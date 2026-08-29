ASSE invierte más de $ 27 millones en nuevas obras para potenciar la atención en el Pereira Rossell

La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) presentó este viernes 28 las nuevas obras de infraestructura en el Centro Hospitalario Pereira Rossell (CHPR), centro de referencia nacional en atención materno-infantil. Con una inversión superior a los 27.000.000 de pesos, la intervención abarcó la creación de una nueva policlínica en el Hospital Pediátrico y el acondicionamiento del área de cuidados moderados en el Hospital de la Mujer.