Inumet y MetSul lo confirman: se vienen días de sol y ascenso de temperatura en todo el país

Estabilidad y leve repunte térmico tras el temporal

Luego del cese de las alertas meteorológicas que afectaron principalmente al centro y noreste del país, la atmósfera comienza a estabilizarse. Para el sábado 29 de agosto, Inumet pronostica una jornada fría por la mañana, con formación de nieblas, neblinas y la probabilidad de heladas agrometeorológicas en varias zonas. El cielo se mantendrá de algo nuboso a nuboso, con vientos del sector este y sureste entre 10 y 30 km/h. Las temperaturas para el área metropolitana oscilarán entre los 5 °C y los 16 °C.