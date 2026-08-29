Inumet y MetSul lo confirman: se vienen días de sol y ascenso de temperatura en todo el país

Tras el paso del sistema frontal que provocó severas tormentas y lluvias intensas en distintas regiones del territorio nacional, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y la agencia meteorológica privada MetSul coinciden en que Uruguay ingresa a una fase de estabilización atmosférica, con un gradual ascenso de las temperaturas hacia el cierre del fin de semana.
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Estabilidad y leve repunte térmico tras el temporal
Luego del cese de las alertas meteorológicas que afectaron principalmente al centro y noreste del país, la atmósfera comienza a estabilizarse. Para el sábado 29 de agosto, Inumet pronostica una jornada fría por la mañana, con formación de nieblas, neblinas y la probabilidad de heladas agrometeorológicas en varias zonas. El cielo se mantendrá de algo nuboso a nuboso, con vientos del sector este y sureste entre 10 y 30 km/h. Las temperaturas para el área metropolitana oscilarán entre los 5 °C y los 16 °C.
Para el domingo 30 de agosto, los modelos de pronóstico confirman una jornada sin riesgo de precipitaciones y con un moderado incremento de las temperaturas máximas, que alcanzarán los 18 °C en el sur del país y superarán los 20 °C en los departamentos del litoral norte.
Coincidencia en las proyecciones
Tanto MetSul como Inumet señalan que, tras el desplazamiento del frente frío hacia el océano Atlántico, la rotación del viento hacia el componente este/noreste favorecerá el ingreso de aire algo más templado. No se prevén eventos meteorológicos de severidad para el inicio de la próxima semana, manteniéndose probabilidades de lluvia nulas a muy bajas entre el lunes 31 de agosto y el miércoles 2 de septiembre.