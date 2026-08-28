Dos hombres de 45 y 48 años fueron imputados este viernes por el robo a la sucursal del BROU en la ciudad de Pando (Canelones), mientras que un tercero -detenido hoy- comparecerá ante la Justicia mañana. El primero de los formalizados cumplirá prisión preventiva por 180 días, y el otro, arresto domiciliario total con tobillera electrónica durante 180 días.
Fue detenido un tercer asaltante
"Arriba los ladrones", dijo uno de los asaltantes del BROU antes de ser imputado
Un tercer sospechoso fue detenido este viernes por el asalto al BROU en Pando. El hombre de 43 años fue arrestado tras allanamientos en Barros Blancos.