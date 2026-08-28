"Arriba los ladrones", dijo uno de los asaltantes del BROU antes de ser imputado

A diferencia de los demás, el individuo detenido en las últimas horas tras una serie de allanamientos en Barros Blancos, no tiene antecedentes penales.

La Fiscalía buscará determinar si el nuevo detenido tuvo participación en el asalto. El hombre comparecerá ante la Justicia este sábado 29 y es muy probable que sea formalizado al igual que sus compinches.

Policía continúa la búsqueda de dos integrantes de la banda

Por este caso la Policía sigue buscando a dos requeridos cuyas fotos fueron difundidas días atrás por el Ministerio del Interior.

La Policía busca a estos asaltantes del BROU identificados.

Se trata de Inti Camilo Cuba Vignolo, de 38 años (el hombre que entró y salió del banco con el rostro descubierto) tiene antecedentes por rapiña y también está requerido por un homicidio ocurrido este año; y Paul Alexander Cosella Cabrera, de 32 años, que cuenta con antecedentes por receptación, abigeato, soborno y hurto, perteneciente a un clan familiar dedicado al robo de vehículos de alta gama.

La investigación continúa para identificar al resto de los integrantes de la banda y determinar las responsabilidades de cada uno de ellos.