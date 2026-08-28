Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad BROU | ladrones | Asaltantes

Fue detenido un tercer asaltante

"Arriba los ladrones", dijo uno de los asaltantes del BROU antes de ser imputado

Un tercer sospechoso fue detenido este viernes por el asalto al BROU en Pando. El hombre de 43 años fue arrestado tras allanamientos en Barros Blancos.

La inesperada frase que dijo uno de los asaltantes del BROU.

La inesperada frase que dijo uno de los asaltantes del BROU.

 Captura Telenoche
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

Dos hombres de 45 y 48 años fueron imputados este viernes por el robo a la sucursal del BROU en la ciudad de Pando (Canelones), mientras que un tercero -detenido hoy- comparecerá ante la Justicia mañana. El primero de los formalizados cumplirá prisión preventiva por 180 días, y el otro, arresto domiciliario total con tobillera electrónica durante 180 días.

Al ingresar al Juzgado este viernes de tarde, uno de los imputados por el robo miró a la cámara de Telenoche y dijo: "Arriba los ladrones"

Detuvieron a un tercer hombre por asalto al BROU

Además, la Policía detuvo este viernes a un tercer hombre sospechoso, de 43 años, por su presunta participación en el robo al banco cometido el pasado lunes de tarde en el centro de Pando.

A diferencia de los demás, el individuo detenido en las últimas horas tras una serie de allanamientos en Barros Blancos, no tiene antecedentes penales.

La Fiscalía buscará determinar si el nuevo detenido tuvo participación en el asalto. El hombre comparecerá ante la Justicia este sábado 29 y es muy probable que sea formalizado al igual que sus compinches.

Policía continúa la búsqueda de dos integrantes de la banda

Por este caso la Policía sigue buscando a dos requeridos cuyas fotos fueron difundidas días atrás por el Ministerio del Interior.

La Policía busca a estos asaltantes del BROU identificados.

La Policía busca a estos asaltantes del BROU identificados.

Se trata de Inti Camilo Cuba Vignolo, de 38 años (el hombre que entró y salió del banco con el rostro descubierto) tiene antecedentes por rapiña y también está requerido por un homicidio ocurrido este año; y Paul Alexander Cosella Cabrera, de 32 años, que cuenta con antecedentes por receptación, abigeato, soborno y hurto, perteneciente a un clan familiar dedicado al robo de vehículos de alta gama.

La investigación continúa para identificar al resto de los integrantes de la banda y determinar las responsabilidades de cada uno de ellos.

Temas

Te puede interesar