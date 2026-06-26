Campaña solidaria en Uruguay para ayudar a víctimas de terremotos en Venezuela

La respuesta solidaria desde Uruguay hacia las víctimas de los recientes terremotos en Venezuela comenzó a tomar forma. Se realizó una reunión convocada por la Sección Consular de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, con la participación de representantes de organizaciones de migrantes, colectivos sociales e instituciones uruguayas comprometidas con la asistencia humanitaria.
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Uno de los participantes fue el integrante del Consejo de la Nación Charrúa (Conacha), Martín Delgado Cultelli, quien destacó la amplia participación de asociaciones de venezolanos radicados en Uruguay y valoró el trabajo conjunto que vienen desarrollando junto al cuerpo diplomático.
Durante el encuentro quedó planteado que toda la ayuda será canalizada de forma coordinada entre el Consulado y las organizaciones de migrantes, con el objetivo de responder de manera rápida y eficiente a las necesidades más urgentes de la población afectada.
Insumos y medicación prioritaria
La principal prioridad definida en esta primera etapa será el envío de medicamentos, insumos hospitalarios y material sanitario. Para ello, las autoridades consulares mantienen conversaciones con el Sindicato Médico del Uruguay y el Ministerio de Salud Pública a fin de elaborar un listado de medicamentos que puedan ser trasladados sin inconvenientes legales ni aduaneros.
Delgado explicó que esta coordinación busca evitar que la inclusión de medicamentos sujetos a controles especiales retrase el despacho del resto de la ayuda humanitaria. Asimismo, adelantó que el listado oficial sería difundido por las redes sociales de la Embajada para orientar las donaciones de la población.
El objetivo es que el primer cargamento de ayuda pueda partir el próximo martes, dada la magnitud de una emergencia que continúa agravándose con el paso de las horas y que ya movilizó muestras de solidaridad de numerosos países.
Apoyo oficial desde Uruguay
Durante la reunión también se destacó el respaldo expresado por el presidente Yamandú Orsi y la disposición del gobierno uruguayo para colaborar con Venezuela. Entre las posibles contribuciones oficiales se mencionaron medicamentos, alimentos, personal sanitario y las unidades potabilizadoras de agua que posee Uruguay, consideradas fundamentales para enfrentar los problemas de abastecimiento en las regiones más golpeadas por los sismos.
Mientras tanto, el Consulado venezolano habilitó un Centro de Acopio en su sede de Rincón 745 esquina Ciudadela, en Montevideo, donde ya se reciben donaciones. La campaña también cuenta con el apoyo de distintos comercios y organizaciones que funcionan como puntos de recepción en la capital.
Entre los insumos solicitados figuran agua potable, medicamentos esenciales, material médico, kits de higiene, fórmulas infantiles, herramientas de rescate, equipos de protección personal, linternas, baterías, colchones, mantas, carpas y plantas potabilizadoras de agua, además de otros elementos destinados a fortalecer la respuesta sanitaria y humanitaria.