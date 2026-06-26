Campaña solidaria en Uruguay para ayudar a víctimas de terremotos en Venezuela

Insumos y medicación prioritaria

La principal prioridad definida en esta primera etapa será el envío de medicamentos, insumos hospitalarios y material sanitario. Para ello, las autoridades consulares mantienen conversaciones con el Sindicato Médico del Uruguay y el Ministerio de Salud Pública a fin de elaborar un listado de medicamentos que puedan ser trasladados sin inconvenientes legales ni aduaneros.

Delgado explicó que esta coordinación busca evitar que la inclusión de medicamentos sujetos a controles especiales retrase el despacho del resto de la ayuda humanitaria. Asimismo, adelantó que el listado oficial sería difundido por las redes sociales de la Embajada para orientar las donaciones de la población.

El objetivo es que el primer cargamento de ayuda pueda partir el próximo martes, dada la magnitud de una emergencia que continúa agravándose con el paso de las horas y que ya movilizó muestras de solidaridad de numerosos países.

Apoyo oficial desde Uruguay

Durante la reunión también se destacó el respaldo expresado por el presidente Yamandú Orsi y la disposición del gobierno uruguayo para colaborar con Venezuela. Entre las posibles contribuciones oficiales se mencionaron medicamentos, alimentos, personal sanitario y las unidades potabilizadoras de agua que posee Uruguay, consideradas fundamentales para enfrentar los problemas de abastecimiento en las regiones más golpeadas por los sismos.

Mientras tanto, el Consulado venezolano habilitó un Centro de Acopio en su sede de Rincón 745 esquina Ciudadela, en Montevideo, donde ya se reciben donaciones. La campaña también cuenta con el apoyo de distintos comercios y organizaciones que funcionan como puntos de recepción en la capital.

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Entre los insumos solicitados figuran agua potable, medicamentos esenciales, material médico, kits de higiene, fórmulas infantiles, herramientas de rescate, equipos de protección personal, linternas, baterías, colchones, mantas, carpas y plantas potabilizadoras de agua, además de otros elementos destinados a fortalecer la respuesta sanitaria y humanitaria.