Jutep solicitó a Presidencia más información sobre la camioneta de Orsi

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) solicitó información a Presidencia de la República sobre el proceso mediante el cual fue seleccionada la camioneta que Yamandú Orsi compró a una semana de asumir el año pasado.
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El requerimiento se enmarca en la investigación que el organismo lleva adelante a raíz de las denuncias presentadas por la compra del vehículo.
Según informó Presidencia, la Jutep solicitó documentación e información sobre cómo se definió la utilización del vehículo eléctrico Hyundai Ioniq 5 que fue empleado durante el desfile presidencial, así como los criterios que llevaron a su selección.
Plazo de tres semanas
La notificación fue enviada este jueves y dispone, además, de un plazo de tres semanas para que el Ejecutivo responda.
Esto se suma al pedido que había realizado el diputado colorado Felipe Schipani algunas semanas atrás, cuando pidió datos sobre cuál fue el motivo por el que en el mensaje público difundido por Orsi el pasado 1 de junio —en el que dio detalles de la compra de la Hyundai Santa Fe— “se omitió toda referencia al vehículo Renault que fue entregado como parte de pago en dicha operación”.
El mandatario donó la camioneta a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).