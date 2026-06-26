Jutep solicitó a Presidencia más información sobre la camioneta de Orsi

Según informó Presidencia, la Jutep solicitó documentación e información sobre cómo se definió la utilización del vehículo eléctrico Hyundai Ioniq 5 que fue empleado durante el desfile presidencial, así como los criterios que llevaron a su selección.

Plazo de tres semanas

La notificación fue enviada este jueves y dispone, además, de un plazo de tres semanas para que el Ejecutivo responda.

Esto se suma al pedido que había realizado el diputado colorado Felipe Schipani algunas semanas atrás, cuando pidió datos sobre cuál fue el motivo por el que en el mensaje público difundido por Orsi el pasado 1 de junio —en el que dio detalles de la compra de la Hyundai Santa Fe— “se omitió toda referencia al vehículo Renault que fue entregado como parte de pago en dicha operación”.

El mandatario donó la camioneta a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).