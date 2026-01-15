Aduanas descubre dos comercios que usurpaban identidades para importar mercadería libre de impuestos

Según declaraciones de la persona imputada por contrabando y suplantación de identidad, la maniobra se realizaba desde el año 2023.

En el primer caso se ingresaba ropa y calzado de marcas reconocidas mediante la modalidad reseñada. El negocio se publicitaba a través tiendas virtuales y publicaciones en redes sociales. Las entregas se realizaban en sitios previamente acordados, mediante envíos a todo el país por encomienda, así como mediante un “showroom” ubicado en el barrio Pocitos.

El segundo caso trata de una persona que importaba artículos electrónicos y repuestos, algunos de los cuales comercializaba y otros eran utilizados como insumos en su actividad de reparación de equipos de computación.

En este caso el inicio de la actividad se remonta al año 2022 y se constató el ingreso de más de 160 encomiendas en el período para lo cual se utilizaron las franquicias correspondientes a 40 personas.

Investigaciones sobre ilícitos con en el régimen de Franquicias Postales

La DNA viene realizando una investigación general sobre las violaciones existentes en el régimen de franquicias postales desde mediados de 2025, habiendo sido procesadas otras dos personas con anterioridad por esta modalidad delictual, informó el organismo.

La investigación penal se inició a consecuencia de la denuncia presentada por DNA por delito continuado de contrabando en concurrencia fuera de la reiteración con delito continuado de suplantación de identidad. Ello, sin perjuicio del proceso judicial aduanero para procurar el cobro de los tributos impagos y las sanciones pecuniarias correspondientes.

En simultáneo con las investigaciones y procedimientos que se realizan para combatir y desalentar esta modalidad delictiva, la DNA se encuentra trabajando en el fortalecimiento de los controles del régimen de franquicias a efectos de evitar la proliferación de maniobras de esta naturaleza.