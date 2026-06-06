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Sociedad Álvaro Danza |

Nuevo programa

ASSE tendrá unidades móviles equipadas con consultorios médicos para personas en situación de calle

Los Móviles de ASSE tendrán consultorios médicos, servicios odontológicos y tecnología de diagnóstico que recorrerán refugios, plazas y otros puntos del país.

ASSE presentó un nuevo programa de asistencia sanitaria integral dirigido a personas en situación de calle

ASSE presentó un nuevo programa de asistencia sanitaria integral dirigido a personas en situación de calle
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Por Redacción Caras y Caretas

El presidente de Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, presentó un nuevo programa de asistencia sanitaria integral dirigido a personas en situación de calle, una población que enfrenta múltiples vulnerabilidades y para la cual el acceso a la salud, la atención en salud mental y el abordaje de los consumos problemáticos continúan siendo desafíos prioritarios.

ASSE brindará asistencia sanitaria

La iniciativa fue diseñada de forma conjunta entre ASSE, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud Pública y la Secretaría Nacional de Drogas, y busca construir un modelo de atención que combine asistencia sanitaria, apoyo social, acceso a vivienda y acompañamiento para la inclusión.

Durante la presentación, Danza señaló que el programa aborda dos dimensiones especialmente críticas dentro de esta población: la salud mental y el consumo problemático de sustancias. Para ello, se propone una estrategia que acerca los servicios a los territorios donde se encuentran las personas, en lugar de esperar que sean ellas quienes deban recorrer el complejo entramado institucional para acceder a la atención.

Uno de los pilares de la propuesta es la creación de los dispositivos PASO (Policlínicos de Atención en Situación de Calle y Otras Vulnerabilidades). Se trata de tres unidades móviles equipadas con consultorios médicos, servicios odontológicos y tecnología de diagnóstico que recorrerán refugios, plazas y otros puntos del país para brindar atención sanitaria directamente en territorio. Además de la asistencia médica, estos equipos ofrecerán atención en salud mental y acompañamiento social, procurando establecer vínculos sostenidos con personas que muchas veces permanecen alejadas de los servicios tradicionales.

El programa incorpora también una dimensión vinculada a la vivienda y la inclusión social. En ese marco, ASSE pondrá a disposición terrenos actualmente sin uso para el desarrollo de proyectos habitacionales y productivos gestionados junto al Mides. La propuesta contempla soluciones de vivienda con apoyo, residencias comunitarias, espacios de transición para personas que egresan del sistema penitenciario y emprendimientos orientados a la inserción laboral.

Asistencia a personas en situación de calle

Otro de los componentes centrales será la creación de una Unidad de Enlace Interinstitucional que funcionará las 24 horas del día durante todo el año. Este servicio buscará integrar distintas líneas de atención ya existentes para centralizar la orientación, evaluación y derivación de situaciones complejas, facilitando una respuesta más rápida y coordinada entre los organismos involucrados.

La estrategia incluye además el fortalecimiento de la red de atención en salud mental mediante la creación de dispositivos intermedios, una de las principales carencias identificadas por las autoridades sanitarias. Para ello se prevé utilizar infraestructura actualmente ociosa del Sanatorio 1 del CASMU, donde funcionarían servicios de cuidados moderados y atención aguda en salud mental bajo gestión de ASSE.

Según los impulsores de la iniciativa, el objetivo es construir un verdadero continuo de cuidados que permita acompañar a las personas desde la emergencia social y sanitaria hasta procesos más estables de recuperación e inclusión. El programa se apoya en principios de atención comunitaria, reducción de daños y garantía de derechos, promoviendo un modelo en el que el sistema de salud se adapte a las necesidades de quienes enfrentan mayores dificultades para acceder a él.

La propuesta prevé mecanismos de seguimiento y evaluación permanente, así como una estructura de gobernanza integrada por representantes de ASSE, el MSP, el Mides, la Secretaría Nacional de Drogas y el Ministerio del Interior. Para las autoridades, la articulación simultánea de todos los componentes será clave para ofrecer respuestas integrales a una problemática que combina factores sanitarios, sociales y habitacionales y que se ha convertido en uno de los principales desafíos de las políticas públicas en Uruguay.

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