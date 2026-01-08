Durante los primeros días del año, la Dirección Nacional de Aduanas llevó a cabo una serie de procedimientos estratégicos en diversos puntos del país que resultaron en la incautación de bienes y vehículos por un valor superior a los $U 5.500.000. Estas intervenciones, realizadas bajo el marco de la lucha contra el contrabando, permitieron desarticular múltiples intentos de ingreso y transporte de productos en infracción aduanera en las regiones sur, oeste y norte del territorio nacional.
En 7 días Aduanas incautó más de 5 millones de pesos en mercadería de contrabando
En controles desarrollados en distintos puntos del país, Aduanas incautó cigarrillos, bebidas alcohólicas, productos farmacéuticos, entre otras mercaderías.