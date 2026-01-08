Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad mercadería | contrabando |

Decomiso

En 7 días Aduanas incautó más de 5 millones de pesos en mercadería de contrabando

En controles desarrollados en distintos puntos del país, Aduanas incautó cigarrillos, bebidas alcohólicas, productos farmacéuticos, entre otras mercaderías.

Durante los primeros días del año, la Dirección Nacional de Aduanas llevó a cabo una serie de procedimientos estratégicos en diversos puntos del país que resultaron en la incautación de bienes y vehículos por un valor superior a los $U 5.500.000. Estas intervenciones, realizadas bajo el marco de la lucha contra el contrabando, permitieron desarticular múltiples intentos de ingreso y transporte de productos en infracción aduanera en las regiones sur, oeste y norte del territorio nacional.

Operativos de Aduanas

En el área metropolitana, un control de la Aduana Móvil Regional Sur sobre la Ruta Nacional N°8 interceptó una camioneta Toyota Hilux del año 2023 que transportaba un cargamento oculto de cigarrillos, tabaco, bebidas alcohólicas y artículos de farmacia y almacén. La Justicia competente dispuso el decomiso tanto de la mercadería como del vehículo de alta gama, alcanzando una valoración primaria de $U 2.450.000. Este operativo se complementó con inspecciones en locales de encomiendas de la zona sur, donde se detectaron envíos irregulares de calzado, ventiladores, suplementos deportivos y prendas de vestir.

En el litoral del país, el departamento de Salto fue escenario de dos operativos significativos en colaboración con la Policía Caminera. Sobre la Ruta Nacional N°3, se logró la detención de un vehículo uruguayo que trasladaba 150.000 unidades de cigarrillos en infracción, cuya valoración junto al medio de transporte ascendió a $U 2.650.000. Asimismo, en la Ruta Nacional N°31, se intervino un ómnibus de línea de pasajeros donde se hallaron productos de consumo masivo, como café, golosinas y vegetales, ocultos en la bodega por un valor aproximado de $U 120.000.

Finalmente, en el departamento de Rivera, la Aduana Móvil Regional Norte detuvo un vehículo sobre la Ruta Nacional N°27 que transportaba equipos de aire acondicionado de diversas capacidades. La Justicia correspondiente ordenó la incautación de estos equipos, valorados en más de $U 148.000, al confirmarse su ingreso ilegal al país. Con estos procedimientos, la Dirección Nacional de Aduanas reafirma su compromiso con el control fronterizo y la protección del comercio legal en el inicio del ciclo operativo 2026.

