En 7 días Aduanas incautó más de 5 millones de pesos en mercadería de contrabando

Operativos de Aduanas

En el área metropolitana, un control de la Aduana Móvil Regional Sur sobre la Ruta Nacional N°8 interceptó una camioneta Toyota Hilux del año 2023 que transportaba un cargamento oculto de cigarrillos, tabaco, bebidas alcohólicas y artículos de farmacia y almacén. La Justicia competente dispuso el decomiso tanto de la mercadería como del vehículo de alta gama, alcanzando una valoración primaria de $U 2.450.000. Este operativo se complementó con inspecciones en locales de encomiendas de la zona sur, donde se detectaron envíos irregulares de calzado, ventiladores, suplementos deportivos y prendas de vestir.