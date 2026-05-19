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heladas | frío | aire polar

Frío polar

Se prevén heladas generalizadas y un marcado descenso térmico para los próximos días

Inumet y MetSul proyectan heladas generalizadas y mínimas de hasta -4°C en el interior por el ingreso de una masa de aire polar.

Frío polar con presencia de heladas

Frío polar con presencia de heladas

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El otoño comienza a mostrar su faceta más cruda en el país. De acuerdo con los últimos reportes emitidos por el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y el monitoreo de la agencia brasileña MetSul, una potente masa de aire frío y seco de origen polar se encuentra afectando la región, garantizando jornadas de bajas temperaturas y la presencia de heladas generalizadas en gran parte de Uruguay.

El fenómeno, que los especialistas de MetSul han llegado a describir meteorológicamente como "una semana de julio en mayo" debido a sus características invernales, mantendrá los termómetros en niveles notablemente bajos, afectando especialmente la frontera norte y las zonas al sur del Río Negro.

Estabilidad climática pero con temperaturas bajo cero

A pesar del intenso frío, el panorama general para los próximos días se caracterizará por una marcada estabilidad atmosférica. La influencia de la masa de aire seco mantendrá los cielos mayormente claros a algo nubosos en todo el país, disminuyendo drásticamente la probabilidad de lluvias para lo que resta de la semana laboral.

No obstante, las madrugadas y las primeras horas de la mañana serán críticas debido al desplome térmico. Según los datos oficiales de Inumet:

  • Mínimas extremas: Las temperaturas en el interior del país registrarán marcas de hasta -4°C, propiciando la formación de heladas agrometeorológicas.

  • Máximas acotadas: Los valores máximos no superarán los 16°C o 17°C en las zonas más templadas, mientras que los vientos con componente sur incrementarán la sensación de frío.

  • Zona costera y Montevideo: En el área metropolitana, las temperaturas oscilarán entre mínimas de 1°C y 4°C, con tardes que promediarán los 14°C bajo la presencia de rachas de viento del suroeste de entre 40 y 50 km/h, lo que deprimirá aún más la sensación térmica.

Evolución del viento y el estado del mar (Análisis Windguru)

Los modelos de previsión de viento y oleaje, como los procesados por Windguru, coinciden en que el factor del viento será clave durante la mitad de la semana.

Se constata una persistente rotación de componentes del oeste hacia el suroeste y sur. Este flujo de aire marítimo polar intensificará las ráfagas en toda la franja costera de Maldonado, Rocha y Montevideo, generando condiciones de oleaje picado en el Río de la Plata y el océano Atlántico, estabilizándose recién hacia el fin de semana con un leve viraje de vientos hacia el sector este.

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