Se prevén heladas generalizadas y un marcado descenso térmico para los próximos días

No obstante, las madrugadas y las primeras horas de la mañana serán críticas debido al desplome térmico. Según los datos oficiales de Inumet:

Mínimas extremas: Las temperaturas en el interior del país registrarán marcas de hasta -4°C , propiciando la formación de heladas agrometeorológicas.

Máximas acotadas: Los valores máximos no superarán los 16°C o 17°C en las zonas más templadas, mientras que los vientos con componente sur incrementarán la sensación de frío.

Zona costera y Montevideo: En el área metropolitana, las temperaturas oscilarán entre mínimas de 1°C y 4°C, con tardes que promediarán los 14°C bajo la presencia de rachas de viento del suroeste de entre 40 y 50 km/h, lo que deprimirá aún más la sensación térmica.

Evolución del viento y el estado del mar (Análisis Windguru)

Los modelos de previsión de viento y oleaje, como los procesados por Windguru, coinciden en que el factor del viento será clave durante la mitad de la semana.

Se constata una persistente rotación de componentes del oeste hacia el suroeste y sur. Este flujo de aire marítimo polar intensificará las ráfagas en toda la franja costera de Maldonado, Rocha y Montevideo, generando condiciones de oleaje picado en el Río de la Plata y el océano Atlántico, estabilizándose recién hacia el fin de semana con un leve viraje de vientos hacia el sector este.