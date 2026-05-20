Metsul advierte por "una semana de julio en mayo" y Windguru prevé fuertes vientos costeros

De acuerdo con el organismo, este fenómeno provocará un desplome térmico sistemático con varias madrugadas consecutivas de temperaturas de un solo dígito. En las zonas rurales y del interior del país, se proyectan mínimas de entre 4°C y 6°C, e incluso registros cercanos a los 0°C o valores negativos en la frontera, lo que dará lugar a heladas generales. Montevideo y la zona metropolitana también mantendrán mínimas de un dígito de forma sostenida, bajo jornadas predominantemente soleadas pero con muy baja amplitud térmica.

Windguru: Alerta por ráfagas intensas en la costa

Por su parte, el modelo especializado Windguru enfoca sus alertas en la dinámica de los vientos, señalando una marcada rotación hacia el sector Suroeste (SW).

Se prevé un incremento significativo de la intensidad del viento en toda la franja costera del sur y este del país, afectando especialmente a Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha. Los datos técnicos anticipan ráfagas persistentes de entre 25 y 30 nudos (aproximadamente 45 a 55 km/h). Esta combinación de viento fuerte proveniente del cuadrante sur junto con la masa de aire polar deprimirán drásticamente la sensación térmica, haciendo que se perciba mucho más fría que la temperatura real del termómetro.

Las autoridades y expertos recomiendan tomar los recaudos necesarios ante un panorama de estabilidad atmosférica pero con condiciones de frío riguroso que se extenderán a lo largo de toda la semana.