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Sociedad MetSul | frío | heladas

Se adelantó el invierno

Metsul advierte por "una semana de julio en mayo" y Windguru prevé fuertes vientos costeros

Metsul y Windguru prevén masa de aire polar con heladas generalizadas, mínimas de un dígito y fuertes ráfagas en la costa.

Metsul y Windguru advierten por frío y vientos

Metsul y Windguru advierten por frío y vientos

 Foto: Gastón Britos/ FocoUy
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El ingreso de una masa de aire seco y frío de origen polar desplomará las temperaturas en los próximos días, provocando heladas generalizadas y un marcado aumento de la sensación térmica invernal.

Los principales modelos meteorológicos regionales confirman un drástico cambio en las condiciones del tiempo para Uruguay durante las próximas jornadas. Tras el paso de un frente de inestabilidad, el país se encuentra bajo la influencia directa de un potente pulso de aire polar que adelantará el invierno en pleno mes de mayo.

Metsul: Frío polar y heladas generalizadas

El observatorio meteorológico brasileño MetSul emitió una advertencia destacando que la región experimentará "una semana de julio en mayo" debido a una masa de aire polar continental excepcionalmente fría y seca.

De acuerdo con el organismo, este fenómeno provocará un desplome térmico sistemático con varias madrugadas consecutivas de temperaturas de un solo dígito. En las zonas rurales y del interior del país, se proyectan mínimas de entre 4°C y 6°C, e incluso registros cercanos a los 0°C o valores negativos en la frontera, lo que dará lugar a heladas generales. Montevideo y la zona metropolitana también mantendrán mínimas de un dígito de forma sostenida, bajo jornadas predominantemente soleadas pero con muy baja amplitud térmica.

Windguru: Alerta por ráfagas intensas en la costa

Por su parte, el modelo especializado Windguru enfoca sus alertas en la dinámica de los vientos, señalando una marcada rotación hacia el sector Suroeste (SW).

Se prevé un incremento significativo de la intensidad del viento en toda la franja costera del sur y este del país, afectando especialmente a Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha. Los datos técnicos anticipan ráfagas persistentes de entre 25 y 30 nudos (aproximadamente 45 a 55 km/h). Esta combinación de viento fuerte proveniente del cuadrante sur junto con la masa de aire polar deprimirán drásticamente la sensación térmica, haciendo que se perciba mucho más fría que la temperatura real del termómetro.

Las autoridades y expertos recomiendan tomar los recaudos necesarios ante un panorama de estabilidad atmosférica pero con condiciones de frío riguroso que se extenderán a lo largo de toda la semana.

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