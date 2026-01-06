Luego de una despedida de año e inicio de 2026 con temperaturas que rozaron los 40°C, Uruguay experimenta un cambio significativo en sus condiciones meteorológicas. El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y el observatorio brasileño MetSul coinciden en que el país transita un periodo de "alivio térmico" gracias al ingreso de una masa de aire frío de magnitud inusual para el pleno verano austral con lluvias.
Cambio en el clima
Advierten sobre ráfagas de viento, lluvias y descenso térmico tras el avance de un frente frío
Los pronósticos indican la presencia de lluvias y tormentas que comenzaran a mitad de semana y afectarán a gran parte del país.