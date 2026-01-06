Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad

Cambio en el clima

Advierten sobre ráfagas de viento, lluvias y descenso térmico tras el avance de un frente frío

Los pronósticos indican la presencia de lluvias y tormentas que comenzaran a mitad de semana y afectarán a gran parte del país.

Luego de una despedida de año e inicio de 2026 con temperaturas que rozaron los 40°C, Uruguay experimenta un cambio significativo en sus condiciones meteorológicas. El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y el observatorio brasileño MetSul coinciden en que el país transita un periodo de "alivio térmico" gracias al ingreso de una masa de aire frío de magnitud inusual para el pleno verano austral con lluvias.

Inestabilidad a mitad de semana

El reporte oficial indica que, si bien el martes se mantiene soleado y cálido, la estabilidad tiene fecha de vencimiento. A partir de la tarde del miércoles 7 de enero, un frente frío provocará el desarrollo de tormentas y lluvias, afectando principalmente la franja sur y suroeste del territorio. Este evento vendrá acompañado de ráfagas de viento del sureste que podrían superar los 60 km/h en zonas costeras como Montevideo y Punta del Este.

Del "horno" al "alivio"

MetSul ha calificado este descenso de temperatura como un respiro crítico para la región. Tras días de calor sofocante, las mínimas han descendido hasta los 10°C-12°C en varias localidades, una anomalía positiva que permite un descanso en el consumo energético y un alivio para el sector agropecuario, que vigila de cerca la escasez de precipitaciones.

