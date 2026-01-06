Advierten sobre ráfagas de viento, lluvias y descenso térmico tras el avance de un frente frío

Inestabilidad a mitad de semana

El reporte oficial indica que, si bien el martes se mantiene soleado y cálido, la estabilidad tiene fecha de vencimiento. A partir de la tarde del miércoles 7 de enero, un frente frío provocará el desarrollo de tormentas y lluvias, afectando principalmente la franja sur y suroeste del territorio. Este evento vendrá acompañado de ráfagas de viento del sureste que podrían superar los 60 km/h en zonas costeras como Montevideo y Punta del Este.