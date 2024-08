Alumno ingresó con armas blancas a escuela de Pan de Azúcar y amenazó de muerte a compañeros y maestras

Ante esta situación, la directora y otras maestras esperaron al niño en la puerta de la escuela y al ingresar, comprobar que efectivamente "llevaba una navaja y un cuchillo, con los cuales había amenazado con matar a las maestras y a tres niños, supuestamente porque estos lo habían mirado y no le había gustado".

Madre advierte sobre inacción de la directora de la escuela

La madre advirtió que “la directora de la escuela ha conocido esta situación durante tres años y no ha tomado ninguna medida. Mi hija, que ahora está en cuarto año, tenía miedo de ir al baño porque este niño entraba, pateaba las puertas y sacaba a los niños y niñas. Es un niño muy agresivo, y mi hija llegaba llorando todos los días porque él le pegaba. La respuesta de la directora era que no podía hacer nada porque el niño tiene los mismos derechos que los demás, y que si mi hija se sentía amenazada, debía quedarse cerca de la maestra durante el recreo”.

“Le dije a la directora que no es justo que mi hija deba quedarse junto a la maestra por miedo a este niño. Mi hija no puede disfrutar del recreo como sus compañeros. La directora argumentó que no podía discriminarlo, ya que tiene los mismos derechos que los demás niños”, concluyó la madre.

La directora del centro eduactivo se excusó de hacer declaraciones, pero confirmó a RADIO RBC que fue citada a la comisaría de esa ciudad.

Dijo que el cuchillo estaba en la mochila pero que el niño no llegó a extraerlo y que el caso está en la órbita de Primaria y un equipo especializado.