"Sorprende tanta resistencia": director de Transporte respondió a las protestas por la guía electrónica

"Estamos hablando aproximadamente de unos 60.000 entre camiones, tractores, semi y remolques. Tener ordenada la circulación y la trazabilidad de la carga es un tema de buena gestión", afirmó.

Felipe Martín, director nacional de Transporte: "Resulta un poco sorprendente"

El director nacional de Transporte indicó además que la elaboración del nuevo sistema no fue una decisión improvisada. "Hace prácticamente un año y medio venimos trabajando en una mesa con representantes de las gremiales de carga, buscando establecer los tiempos de diseño", explicó.

Sin embargo, reconoció que la reacción de parte del sector le llamó la atención. "Lo que por lo menos, y sin adivinar intenciones, resulta un poco sorprendente es que por una medida que es de ordenamiento, que es una herramienta naturalmente de control, se genere una resistencia tan generalizada", sostuvo.

Martín también hizo referencia a un estudio realizado durante la administración anterior y contrastado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que detectó una evasión superior a los 120 millones de dólares anuales.

Control de trazabilidad

Aunque aclaró que el cometido del ministerio no es fiscalizar desde el punto de vista tributario, admitió que existe preocupación sobre el uso que otros organismos puedan hacer de la información recabada. "Desde el punto de vista fiscal, nosotros no tenemos competencias fiscales; nosotros lo que controlamos es trazabilidad", enfatizó.

El jerarca detalló que la guía electrónica reúne únicamente seis datos: "El origen, un destino, un dador, una empresa que es la que lo transporta, un rubro que es el que se mueve, un itinerario y un chofer. Esos son los seis elementos que integran la guía".

Asimismo, rechazó las críticas sobre una eventual complejidad del sistema. "Ningún elemento más amigable, como cualquier aplicación con una ventana que tiene distintos bloques y que los va llenando hasta generar la guía", expresó. Según explicó, una vez creada la primera guía, la información queda almacenada y puede reutilizarse en los viajes posteriores. "Sobre esa misma guía, si el rubro cambia, le cambio el rubro; si cambia el destino, lo modifico; si mantengo el camión, dejo todo como está", señaló.

Herramientas digitales

Martín también sostuvo que el sector ya viene incorporando herramientas digitales y puso como ejemplo las inspecciones anuales obligatorias. "La inspección que se realizó en 2025, prácticamente más del 70% de las empresas la hicieron por la web. Hay una tendencia a una cultura digital que se va verificando año a año", informó.

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Representantes de la Intergremial de Transportistas de Carga y autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) acordaron conformar una mesa de trabajo conjunta, congelaron la implementación de la Guía Electrónica de Carga (GEC) hasta que se resuelvan las condiciones exigidas por el sector y se comprometieron a instancias de capacitación previas a cualquier puesta en marcha.