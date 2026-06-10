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Sociedad estudiante | medicina | Rocha

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Imputaron a una estudiante de Medicina por ejercer con un título falso en Rocha

Una estudiante de Medicina fue imputada por ejercer como médica con documentación falsa en Rocha. La investigación sigue y se dispusieron medidas cautelares.

Estudiante de medicina imputada.

Estudiante de medicina imputada.
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La situación salió a la luz cuando el director del centro de salud donde la joven desarrollaba tareas detectó presuntas irregularidades en la documentación presentada para acceder al cargo. Tras advertir la posible falsificación del título, realizó la denuncia correspondiente, lo que dio inicio a una investigación judicial.

"Médica graduada"

Según la información disponible, la mujer logró incorporarse al servicio de salud presentándose como médica graduada. Durante ese período desempeñó funciones asistenciales, participó en guardias y atendió pacientes, además de prescribir tratamientos, como parte de las tareas propias de un profesional de la salud.

La documentación presentada habría tenido características que permitieron superar los controles iniciales, en un contexto de alta demanda y ritmo de trabajo habitual en los centros asistenciales. De acuerdo con fuentes vinculadas al caso, la situación fue descubierta tras una revisión de los antecedentes y documentos presentados por la involucrada.

Medidas limitativas

Una vez reunidos los elementos de prueba, la Justicia resolvió imputar a la estudiante por varios delitos. No obstante, la causa continúa abierta y se encuentra en plena etapa de investigación, por lo que aún restan determinar aspectos vinculados al período durante el cual ejerció y las consecuencias derivadas de su actuación.

Como medida cautelar, la imputada deberá cumplir con medidas limitativas por un plazo de 120 días, mientras continúan las actuaciones judiciales.

El caso generó preocupación entre los profesionales del centro de salud y reabrió el debate sobre los mecanismos de control y verificación de títulos y antecedentes en las instituciones sanitarias. Las autoridades judiciales y administrativas continúan trabajando para establecer con precisión el alcance de los hechos y eventuales responsabilidades adicionales.

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