Alejandra Pereira (Pit-Cnt): "No nos digan que no hay recursos, hay de dónde sacar"

Pereira vinculó además el crecimiento del narcomenudeo con la situación social. “Hoy la pobreza es la fuente principal del narcomenudeo y hoy los barrios son rehenes de esta situación”, sostuvo.

Pobreza, ingresos y vivienda

La dirigente sindical dedicó buena parte de su exposición a describir las dificultades económicas que enfrentan amplios sectores de la población. Mencionó la situación de las personas en calle, la inseguridad alimentaria y la pobreza infantil, y afirmó que estos fenómenos están asociados a los bajos ingresos.

“Hablamos de salarios bajos, hablamos de jubilaciones que no llegan a 20 mil pesos. En un Uruguay con esos ingresos, pagar un alquiler y cubrir las necesidades básicas es imposible para cualquier trabajador y trabajadora”, señaló.

También reivindicó el acceso a la vivienda como un derecho y cuestionó la persistencia de condiciones habitacionales precarias. “No podemos naturalizar que existan trabajadores y trabajadoras que vivan en viviendas precarias”, expresó.

En la misma línea, sostuvo que “la salud, la educación y la vivienda son un derecho humano fundamental” y reclamó un Estado con capacidad de intervenir para corregir desigualdades de origen. “Que no sea una condena el lugar donde naces”, resumió.

Impuesto al 1% más rico

Pereira afirmó que el PIT-CNT no solo plantea críticas, sino también propuestas concretas. Entre ellas volvió a defender la iniciativa presentada por la central sindical para financiar políticas contra la pobreza infantil mediante modificaciones tributarias.

“La pobreza infantil no puede esperar y para eso proponemos gravar al 1% más rico con una sobretasa del 1%”, recordó. Aclaró además que la propuesta no implica crear un nuevo tributo. “Estamos hablando de modificar un impuesto que ya existe”.

Según indicó, la iniciativa recibió respaldo social cuando fue presentada en el Paraninfo de la Universidad de la República, aunque remarcó que la definición final corresponde al Poder Ejecutivo. “La responsabilidad es solo del gobierno, que tiene que decidir qué hacer”, afirmó.

Tercerizaciones y empleo público

Otro de los puntos abordados fue la situación de los trabajadores tercerizados en el Estado. Pereira consideró que se trata de un problema que continúa sin resolverse y denunció diferencias salariales entre personas que realizan las mismas tareas.

“Hay trabajadores haciendo una misma función y cobrando distinto. A igual función, igual remuneración”, reclamó.

A su entender, las tercerizaciones generan precarización laboral y terminan resultando más costosas para el propio Estado. Además, pidió cubrir vacantes y crear nuevos cargos en distintas áreas de la administración pública.

Críticas por la situación de la educación pública

Como dirigente de la enseñanza, Pereira centró una parte importante de su discurso en los problemas que, a su juicio, enfrenta actualmente la educación pública.

Aseguró que existen carencias en distintos niveles educativos y cuestionó la falta de recursos para programas de apoyo. “Hoy no contamos con tutorías ni en UTU, ni en Primaria ni en Secundaria”, señaló.

También denunció atrasos en pagos a trabajadoras vinculadas a programas territoriales. “Las maestras comunitarias, que son las que trabajan en territorio, todavía siguen esperando cobrar”, afirmó.

Entre otros reclamos, mencionó la necesidad de financiamiento para UTU, la reducción de estudiantes por grupo y la construcción de nuevos centros educativos. Como ejemplo, citó la situación de La Teja, donde reclamó la construcción de un liceo para bachillerato.

Asimismo, cuestionó las dificultades de accesibilidad en algunos locales educativos. “No podemos hablar de inclusión cuando no hay ni una rampa de acceso”, sostuvo.

Por otro lado, Pereira respaldó el proyecto para crear una Universidad de la Educación, aunque advirtió que el PIT-CNT reclama determinadas características institucionales. “No queremos cualquier educación, la queremos autónoma y cogobernada”, afirmó.

También valoró la instalación del IV Congreso Nacional de Educación “Maestro Julio Castro” y celebró que se promueva la participación ciudadana. Sin embargo, cuestionó la ausencia de algunos actores políticos en el proceso.

“Lamentamos que en un tema tan importante para el Estado como es la educación, algunos actores políticos hayan resuelto no participar”, señaló, y agregó que la educación “no debe ser solo un tema de campaña electoral”.

Rendición de Cuentas y recursos

En otro tramo de su discurso, la dirigente cuestionó los lineamientos planteados por el Poder Ejecutivo para la próxima Rendición de Cuentas. “El gobierno ha establecido que no va a haber incremento sino reasignación”, lo que está “muy lejos de cumplir con las expectativas de todos los trabajadores y trabajadoras”.

Pereira recordó además compromisos asumidos durante la campaña electoral y reclamó más inversión en educación. “No podemos hablar de una mejor educación y en un primer año de gobierno seguimos reclamando que se llegue al 6+1 prometido”, señaló.

En ese marco, sostuvo que el problema no es la falta de recursos sino las prioridades de asignación. “No nos digan que no hay recursos. Hay de dónde sacar”, expresó. Y agregó: “Invertir en la educación es invertir en el futuro del país”.

Salud mental y falta de personal

La dirigente también alertó sobre las dificultades de acceso a la atención en salud mental, particularmente para niños y adolescentes.

“Hoy tenemos niñas, niños, adolescentes y adultos en largas esperas para la atención a la salud mental”, afirmó.

Según señaló, la situación responde a la falta de políticas públicas, recursos y profesionales. Como ejemplo, mencionó casos de menores que deben esperar durante meses para acceder a consultas especializadas.

“No puede pasar que los gurises estén un año esperando que los atienda un psicólogo o un psiquiatra infantil”, sostuvo.

Seguridad laboral

En el tramo final de su intervención, Pereira reclamó mayores recursos para la prevención de accidentes laborales y recordó el compromiso tripartito firmado al inicio del actual gobierno en materia de seguridad y salud en el trabajo. “Ese compromiso no puede quedar reducido a una declaración de intenciones”, afirmó.

La dirigente calificó la situación como “alarmante” y señaló que “cada diez días muere un trabajador realizando su tarea”. En ese contexto, reclamó fortalecer la Inspección General del Trabajo mediante la incorporación de más inspectores y recursos.

Paz y autodeterminación de los pueblos

Antes de finalizar, Pereira expresó la solidaridad del PIT-CNT con la causa palestina y reclamó la liberación de activistas detenidos durante acciones vinculadas a la ayuda humanitaria hacia Gaza.

“Seguimos levantando la bandera de la paz y la autodeterminación de los pueblos”, afirmó.

Como cierre, planteó la necesidad de construir un país con más empleo, mejores ingresos, acceso a la vivienda, fortalecimiento de los cuidados, mejores condiciones educativas y respuestas para la infancia y la adolescencia.

“Hay propuestas, faltan respuestas”, concluyó. “Por un Uruguay de transformaciones profundas. Por un Uruguay de cambio”.