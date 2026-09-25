Arrestan en Carrasco al dueño de inmobiliaria investigada por estafa con terrenos en Punta Negra

Poder falsificado

El mecanismo investigado se habría basado en la utilización de un poder falsificado para realizar compraventas en nombre de propietarios que no tenían conocimiento de las operaciones. Para confeccionar el documento se falsificó la firma y se utilizó el sello de un escribano fallecido, quien no emitía poderes desde la década de 1980.

Los integrantes de la organización buscaban terrenos cuyos propietarios fueran argentinos fallecidos o personas que no concurrieran regularmente a Uruguay. El objetivo era encontrar inmuebles sin un seguimiento frecuente por parte de sus titulares.

Una vez identificados, los terrenos eran objeto de operaciones ficticias en las que los integrantes de la organización actuaban como representantes de sus verdaderos propietarios. Los inmuebles eran vendidos entre personas vinculadas a la maniobra, sin pagar el precio correspondiente o abonando una suma muy inferior al valor real.

Después, los terrenos eran ofrecidos a terceros que, según la investigación, actuaban como compradores de buena fe. Las operaciones permitían a los involucrados obtener ganancias de miles de dólares.

Pantalla para la estafa

En ese esquema, la inmobiliaria de Piriápolis habría sido utilizada como pantalla para concretar las ventas. Uno de sus empleados habría tenido además un papel activo en la búsqueda de los padrones.

La investigación señala que ese hombre llegó a presentarse en terrenos ocupados alegando ser el propietario y amenazando a quienes se encontraban allí con promover embargos si no abandonaban los predios.

El empleado fue imputado por asociación para delinquir, dos delitos de uso de documento público falso y otros dos delitos de estafa.

Otro de los involucrados habría sido quien facilitó el poder atribuido al escribano fallecido. Durante un allanamiento en su domicilio fueron encontrados un sello y fotocopias de documentos utilizados por el profesional.

Esta persona declaró ante la Fiscalía que el propietario de la inmobiliaria y su empleado se habían acercado a él para llevar adelante las maniobras.

Detención en Carrasco

La detención del propietario de la inmobiliaria se produjo este jueves en Carrasco. Según la información disponible, el empresario se encontraba en Brasil y era requerido por la Justicia uruguaya.

Hasta el momento no se conoce públicamente cuántos terrenos fueron comercializados mediante este mecanismo ni cuál fue el monto total de las operaciones investigadas.