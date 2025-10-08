Atentado a Ferrero: Policía confirmó vínculos entre últimos detenidos y Marset

El hecho ocurrió sobre las 5.00, cuando dos personas ingresaron con un tablón a una casa lindera y por los techos accedieron al patio de la casa de la fiscal Mónica Ferrero, eludiendo la seguridad diseñada para proteger la fachada de la casa. Al patio habrían ingresado dos hombres que dispararon al menos dos veces contra la ventana de la cocina de la casa y detonaron una granada en el patio.

Hasta el momento, la Justicia imputó a tres personas. Una de las principales hipótesis de investigación es que el atentado contra Ferrero esté vinculado a un cargamento de 2.200 kilos de cocaína incautado a principios de agosto en Punta Espinillo, valorado en unos 60 millones de dólares. En los operativos vinculados a esa incautación fueron detenidas unas seis personas y en una chacra a dos kilómetros del lugar se encontró a Luis Fernández Albín, uno de los principales socios de Sebastián Marset. Se estima que la droga incautada provenía de la organización del narcotraficante uruguayo.