Atentado a Ferrero: Policía confirmó vínculos entre últimos detenidos y Marset

La Policía continúa con las indagatorias para esclarecer el atentado en contra de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, ocurrido el pasado domingo. Dos delincuentes ingresaron a la casa de Ferrero en Jacinto Vera y, desde el patio, efectuaron disparos, además de colocar una granada en la tierra.
La Policía detuvo este martes a otra persona en la causa que investiga el atentado contra la fiscal de Corte Mónica Ferrero, ocurrido en su casa en la madrugada del domingo 28 de setiembre. La fiscal especializada en Estupefacientes de cuarto turno, Angelita Romano, analizará este miércoles si formaliza el proceso contra el nuevo detenido. Por otra parte, el hombre de 21 años que fue detenido en la Unión el martes pasado en el marco de otra investigación, pero que estaba siendo investigado por el atentado contra Ferrero, será conducido al juzgado de Crimen Organizado de segundo turno, a cargo de la jueza Diovanet Olivera, para la audiencia de formalización.
Vínculos con Marset
Fuentes policiales señalaron que ninguno de los dos nuevos involucrados en la causa son autores materiales del crimen pero estarían vinculados a la organización del atentado. La investigación policial logró identificar una conexión entre estos últimos detenidos y Sebastián Marset. A diferencia de los autores materiales, que fueron defendidos por la defensoría, los detenidos cuentan con la defensa del abogado Martín Frustaci, quien forma parte del equipo de abogados uruguayos contratado por Marset.
El hecho ocurrió sobre las 5.00, cuando dos personas ingresaron con un tablón a una casa lindera y por los techos accedieron al patio de la casa de la fiscal Mónica Ferrero, eludiendo la seguridad diseñada para proteger la fachada de la casa. Al patio habrían ingresado dos hombres que dispararon al menos dos veces contra la ventana de la cocina de la casa y detonaron una granada en el patio.
Hasta el momento, la Justicia imputó a tres personas. Una de las principales hipótesis de investigación es que el atentado contra Ferrero esté vinculado a un cargamento de 2.200 kilos de cocaína incautado a principios de agosto en Punta Espinillo, valorado en unos 60 millones de dólares. En los operativos vinculados a esa incautación fueron detenidas unas seis personas y en una chacra a dos kilómetros del lugar se encontró a Luis Fernández Albín, uno de los principales socios de Sebastián Marset. Se estima que la droga incautada provenía de la organización del narcotraficante uruguayo.