Atlántida proyecta su saneamiento con una inversión de US$ 50 millones

Una red que duplicará su extensión

La primera etapa comprenderá unas 80 hectáreas del casco histórico de Atlántida, donde actualmente existen alrededor de 700 conexiones de saneamiento. El proyecto prevé elevar esa cifra a más de 1.000.

La red existente será sustituida debido a su antigüedad y a problemas de roturas, obstrucciones y sectores que no cumplen con los estándares técnicos actuales. La intervención incluirá además la renovación de las tuberías de agua potable y de las conexiones domiciliarias de ambos servicios.

La red de saneamiento, que actualmente se extiende por unos 8,5 kilómetros, prácticamente duplicará su longitud. En las calles de mayor ancho se instalarán cañerías a ambos lados. Las nuevas tuberías tendrán un diámetro de 200 milímetros y estarán ubicadas a mayor profundidad.

El sistema contará además con dos pozos de bombeo para conducir los líquidos hacia la planta de tratamiento. Su localización todavía está siendo definida por OSE en coordinación con la Intendencia de Canelones y el municipio.

Una planta para acompañar el crecimiento

La planta de tratamiento se construirá en un predio público situado al norte de la ruta Interbalnearia, próximo al cementerio. El diseño inicial contemplaba una capacidad equivalente a los efluentes generados por 22.500 habitantes, pero actualmente se analiza elevarla a entre 26.000 y 28.000 habitantes equivalentes, sin modificar el presupuesto previsto.

La mayor capacidad permitiría atender, en futuras etapas, la expansión del saneamiento hacia otros sectores de Atlántida y localidades próximas como City Golf, Villa Argentina, Las Toscas y Parque del Plata.

También se prevé que el sistema pueda recibir los aportes de centros comerciales actuales y futuros, del nuevo hospital y de camiones barométricos provenientes de zonas que todavía no cuenten con conexión a la red.

Para el tratamiento de los efluentes se analizan actualmente dos alternativas. El objetivo es alcanzar, como mínimo, un estándar equivalente al utilizado por OSE en Punta del Este.

La disposición final se realizará mediante un emisario terrestre y un tramo subacuático de al menos 500 metros. Tanto su ubicación como su extensión definitiva continúan en estudio, con el objetivo de mejorar las condiciones ambientales y preservar el uso de las playas.

US$ 110 millones en obras

El saneamiento se suma a otras inversiones anunciadas para Atlántida y su entorno. El nuevo Hospital de la Costa demandará US$ 36 millones y su construcción está prevista para comenzar a principios de 2027, con un plazo de ejecución estimado en 12 meses.

A esto se agregará el ensanche de la ruta 11 entre Atlántida y la ruta 8, con una inversión de US$ 24 millones. Las obras comenzarían en el segundo semestre de 2027 y tendrían una duración estimada de 16 meses.

Entre el saneamiento, el hospital, el ensanche de la ruta y las intervenciones asociadas en las calles, el monto anunciado para los próximos dos años asciende a US$ 110 millones.

Incentivos para la inversión

Tras el encuentro, el intendente de Canelones, Francisco Legnani, destacó el impacto que estas obras pueden tener sobre la actividad económica y anunció un programa de beneficios destinado a incentivar la inversión inmobiliaria en Atlántida.

Según explicó, los proyectos que sean presentados durante los dos primeros años de aplicación del programa accederán a exoneraciones de permisos de construcción y de distintas tasas de habilitación, además de una exoneración del 75 % del mayor aprovechamiento de suelo.

Por su parte, el presidente de OSE, Pablo Ferreri, estimó que el conjunto de las obras de saneamiento tendrá un plazo de ejecución de entre 30 y 36 meses.

El secretario general de la Intendencia de Canelones, Pedro Irigoin, sostuvo que las inversiones deben estar acompañadas por una planificación que permita preparar a Atlántida para recibir una mayor población y fortalecer su actividad turística.

El alcalde de Atlántida, Ernesto Capano, destacó el carácter colectivo del proyecto y resumió esa perspectiva al señalar: “Esto lo construimos entre todos”.