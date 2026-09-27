Chorizo, música y tradición se reúnen en Pan de Azúcar

El Parque Zorrilla de San Martín es escenario este sábado y domingo de la quinta edición de la Fiesta Nacional del Chorizo, una celebración que reúne gastronomía, música y tradiciones locales en Pan de Azúcar, Maldonado.
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La actividad, organizada por la Intendencia de Maldonado y el Municipio de Pan de Azúcar, se desarrolla durante todo el fin de semana con entrada libre y gratuita.
Los estands gastronómicos tienen al chorizo como principal protagonista, mientras que la feria, los juegos y la plaza de comidas complementan la propuesta destinada a vecinos y visitantes.
La programación artística de este sábado incluye las actuaciones de Nacho Rocha y La Mística del Plata, el Ballet Folclórico “Sembrando Tradición”, Rihanna Echeverría, Cruza Caminos, Carlos Alberto Rodríguez, Braulio Assanelli y Marito Silva Jr.
El cierre de la primera jornada estará a cargo de la cantante argentina Karina “La Princesita”, quien será una de las principales figuras de la programación.
Sigue la fiesta
Las actividades continuarán el domingo con nuevos espectáculos musicales, propuestas gastronómicas, juegos y feria. Los Sabrosos serán los encargados de cerrar la quinta edición de la fiesta.
El evento también puede seguirse en vivo a través de las plataformas de Cadena del Mar y de su sitio web, donde se transmiten las distintas alternativas de la celebración.