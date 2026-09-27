Chorizo, música y tradición se reúnen en Pan de Azúcar

La programación artística de este sábado incluye las actuaciones de Nacho Rocha y La Mística del Plata, el Ballet Folclórico “Sembrando Tradición”, Rihanna Echeverría, Cruza Caminos, Carlos Alberto Rodríguez, Braulio Assanelli y Marito Silva Jr.

El cierre de la primera jornada estará a cargo de la cantante argentina Karina “La Princesita”, quien será una de las principales figuras de la programación.

Sigue la fiesta

Las actividades continuarán el domingo con nuevos espectáculos musicales, propuestas gastronómicas, juegos y feria. Los Sabrosos serán los encargados de cerrar la quinta edición de la fiesta.

El evento también puede seguirse en vivo a través de las plataformas de Cadena del Mar y de su sitio web, donde se transmiten las distintas alternativas de la celebración.