Imputaron a hombre que mató a otro durante una cacería en Flores

La Fiscalía Departamental de Flores logró la imputación de un hombre por el homicidio de otro hombre de 44 años, durante una cacería que ocurrió a las 4 de la madrugada del pasado miércoles 13 de mayo, en un campo ubicado sobre ruta 3, al norte de Trinidad (Flores).
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La investigación
La investigación primaria permitió establecer que la víctima fue alcanzada en la cabeza por una munición de un rifle calibre 223. Extraoficialmente, Subrayado consignó que el grupo de cazadores estaba dividido en distintos sectores del campo y en determinado momento uno de los integrantes confundió a la víctima con un animal y "disparó de forma accidental".
Tras constatar el hecho, la Policía poronguera incautó tres armas de fuego y municiones, entre otros objetos de importancia para la investigación.
Si bien el grupo de cazadores tenía autorización para cazar en un establecimiento de la zona, el hecho ocurrió en un campo ubicado enfrente, cruzando la ruta, para el que no tenían la autorización correspondiente, algo que también se investiga.
La imputación por homicidio agravado
En las últimas horas, la Fiscalía Departamental de Flores logró la formalización de la investigación y el hombre responsable de los disparos que dieron muerte a otro fue imputado por un delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, a título de dolo eventual, en grado consumado y en calidad de autor, imponiéndosele arresto domiciliario total con conexión de tobillera de monitoreo electrónico, por el plazo de 180 días, mientras continúa la investigación.