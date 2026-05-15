Imputaron a hombre que mató a otro durante una cacería en Flores

Tras constatar el hecho, la Policía poronguera incautó tres armas de fuego y municiones, entre otros objetos de importancia para la investigación.

Si bien el grupo de cazadores tenía autorización para cazar en un establecimiento de la zona, el hecho ocurrió en un campo ubicado enfrente, cruzando la ruta, para el que no tenían la autorización correspondiente, algo que también se investiga.

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La imputación por homicidio agravado

En las últimas horas, la Fiscalía Departamental de Flores logró la formalización de la investigación y el hombre responsable de los disparos que dieron muerte a otro fue imputado por un delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, a título de dolo eventual, en grado consumado y en calidad de autor, imponiéndosele arresto domiciliario total con conexión de tobillera de monitoreo electrónico, por el plazo de 180 días, mientras continúa la investigación.