BPS advierte sobre intentos de fraude (phishing) mediante correos electrónicos falsos.

El Banco de Previsión Social (BPS) ha emitido un comunicado oficial informando sobre la detección de intentos de fraude, bajo la modalidad de phishing, dirigidos a la ciudadanía. Según detalla el Instituto de Seguridad Social, se identificaron correos electrónicos falsos que suplantan la identidad del organismo con el objetivo de obtener datos personales de los usuarios de forma ilícita.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
El organismo advierte que estos mensajes fraudulentos suelen solicitar información sensible como usuarios, contraseñas, claves, números de tarjeta o códigos de verificación.
Asimismo, es habitual que los correos incluyan enlaces o archivos adjuntos que redirigen a sitios web falsos, utilizando como pretexto supuestos beneficios, trámites urgentes, bloqueos de cuenta o la necesidad de realizar actualizaciones de datos.
Ante esta situación, el BPS recuerda a la población que la institución nunca solicita datos confidenciales a través de correo electrónico, SMS, WhatsApp ni redes sociales. Se exhorta a los ciudadanos a no hacer clic en enlaces ni descargar archivos provenientes de mensajes sospechosos, subrayando que todos los trámites y consultas deben realizarse únicamente a través de sus canales oficiales.
Finalmente, se ha instruido que, en caso de recibir consultas sobre este tipo de mensajes, se brinde una respuesta clara para prevenir que las personas compartan sus datos personales.
Comunicado completo: