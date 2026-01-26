BPS advierte sobre intentos de fraude (phishing) mediante correos electrónicos falsos.

El Banco de Previsión Social (BPS) ha emitido un comunicado oficial informando sobre la detección de intentos de fraude, bajo la modalidad de phishing, dirigidos a la ciudadanía. Según detalla el Instituto de Seguridad Social, se identificaron correos electrónicos falsos que suplantan la identidad del organismo con el objetivo de obtener datos personales de los usuarios de forma ilícita.