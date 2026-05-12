Asesinato a tiros de bebé en Colón: formalizaron a un hombre por encubrimiento

La detención del hombre de 46 años -en el marco de la investigación el por el homicidio de un bebé en Colón el 27 de abril- fue concretada el lunes por efectivos del Departamento de Homicidios de la Dirección General de Hechos Complejos de la Jefatura de Policía de Montevideo, tras un operativo en el barrio Conciliación, de Montevideo.
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La resolución fue adoptada por el Juez Penal de 38° Turno, quien dispuso la formalización de la investigación “por la presunta autoría de un delito de encubrimiento”, imponiendo como medida cautelar la prisión preventiva por un plazo de 180 días.
El homicidio del bebé en el barrio Colón
El hecho ocurrió en la intersección de pasaje J y Bulevar Aparicio Saravia, cuando un bebé de un año y medio viajaba en un vehículo junto a su padre, un joven de 24 años (presuntamente el objetivo del ataque) quien llevaba al pequeño en su falda.
En el episodio, ambos fueron alcanzados por los balazos de un tirador que se acercó al vehículo, pero el bebé llevó la peor parte ya que fue herido en la cabeza y falleció minutos después en un centro de asistencia médica de la zona.
Además, la investigación permitió avanzar en la identificación de varias personas presuntamente vinculadas al caso, por lo que se espera que en las próximas horas haya más formalizaciones por esta causa.