Asesinato a tiros de bebé en Colón: formalizaron a un hombre por encubrimiento

La detención del hombre de 46 años -en el marco de la investigación el por el homicidio de un bebé en Colón el 27 de abril- fue concretada el lunes por efectivos del Departamento de Homicidios de la Dirección General de Hechos Complejos de la Jefatura de Policía de Montevideo, tras un operativo en el barrio Conciliación, de Montevideo.