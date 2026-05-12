Suegra: "Antes de ella éramos felices, quería que me diera mi lugar"

Sin embargo, el contenido encontrado en su teléfono celular ha sido el que más ha conmocionado a la opinión pública.

"El arma se disparó sola"

En notas de texto que habrían sido halladas en el dispositivo móvil de la acusada, y que fueron filtradas a medios como Grupo Imagen Noticias y Univision, Erika Herrera habría intentado justificar el ataque contra su nuera. Según estos escritos, la mujer declaró que no tuvo la intención de usar el arma, sugiriendo que el trágico desenlace fue un accidente.

"No quería hacerle daño, solo quería que me diera mi lugar", habría escrito la mujer en un mensaje dirigido a su hijo, Alejandro Sánchez. En otro fragmento de las conversaciones, añadió: "Sentí que era como golpearlo, pero por Dios, el arma se disparó sola y llegó un momento en que todo se oscureció y no supe lo que pasaba".

En sus supuestas declaraciones, la suegra insiste en que el arma se accionó de manera fortuita: "Saqué el arma, pero obviamente no planeaba usarla. El arma se disparó sola. Repaso el momento una y otra vez en mi mente y todavía no lo entiendo. Parece que los años me están jugando una mala pasada" , señaló la mujer, tratando de quitarse responsabilidad a pesar de que la autopsia reveló que la modelo recibió al menos 12 disparos, seis de los cuales impactaron en su cabeza.

"Tú eres mío y ella te robó"

Las declaraciones de Erika Herrera no solo se limitan a lo escrito. El video del momento del crimen, que se ha vuelto viral, capturó el instante en que, tras escucharse los disparos, el hijo de la agresora, Alejandro, entra a la escena con su bebé en brazos y le pregunta a su madre: "¿Qué fue eso? ¿Qué hiciste?" .

La respuesta de Herrera fue escalofriante y ha sido citada por diversos medios internacionales. Según los reportes, la mujer respondió con frialdad: "Nada. Ella me hizo enojar" . Cuando su hijo le reclamó exigiéndole consciencia de que Carolina era su familia, la presunta feminicida respondió con una frase que revela un extraño sentido de posesión: "Tú eres mío y ella te robó".

La "carta" a su hijo

Además de los mensajes de texto, las autoridades encontraron en el teléfono de Erika Herrera una extensa nota dirigida a su hijo Alejandro, la cual ha sido interpretada por los investigadores como una "carta de confesión" o de despedida. En ella, la mujer no solo describe la tensa relación que sostenía con Carolina Flores, sino que justifica sus actos por la falta de respeto que percibía.

En la misiva, Erika alega que el detonante del conflicto fue un reclamo de su nuera por haber besado a su nieto recién nacido, a quien llaman Alexito. "Me reclamó que besara a Alexito aquella vez... le había repateado que yo lo hiciera primero, como que se lo hice en frente de su cara a propósito", escribió.

Lo más perturbador de la carta es la aparente falta de comprensión de la gravedad del acto. En un extracto citado por Noticias Caracol y El Espectador, la mujer escribe: "Espero no haberla lastimado tanto y se recupere pronto. Yo no lo haré nunca del que me hayas corrido de tu casa".

Finalmente, la mujer se despide de su hijo con un perdón condicional: "Sé que nunca me perdonarás... Aunque me odies, yo te amaré por siempre, mi pequeño gran tesoro. Siempre estarás en mi corazón como el primer día, aunque ahora tu familia sean ellos".

Actualmente, Erika María Guadalupe Herrera se encuentra detenida en las instalaciones de INTERPOL en Caracas, a la espera de que concluyan los trámites diplomáticos para su extradición a México. La Fiscalía de la Ciudad de México ha clasificado el caso como feminicidio, un delito que en el país puede alcanzar penas superiores a los 40 años de prisión .