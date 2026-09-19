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El lunes comienza la devolución del Fonasa: 152.084 personas están habilitadas a cobrar

La consulta para conocer si corresponde o no el pago se puede hacer a través de la web del BPS. Abarca a trabajadores, jubilados y pensionistas.

Desde este lunes comienza la devolución del Fonasa.

Desde este lunes comienza la devolución del Fonasa.

 Gastón Britos / FocoUy
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La presidenta del Banco de Previsión Social (BPS), Jimena Pardo, explicó que la devolución comprende a 152.084 personas, que cobrarán, en total, $8.085.000.000.

“Tendrían derecho aquellos trabajadores activos que en promedio mensual, el año pasado, ganaron más de $122.600 y, para jubilados y pensionistas, más de $132.800”, señaló. Estas cifras dependen también de la composición del núcleo familiar y no solo del ingreso.

Desde el lunes

Quienes hayan hecho la opción para cobrar en una cuenta bancaria tendrán el dinero acreditado el lunes. De lo contrario, presentando su cédula de identidad, podrán cobrar en cualquier local de cobranzas.

Aquellos que tengan dudas sobre si les corresponde la devolución, pueden consultar en la página web del BPS o comunicarse a través de los números de teléfono habilitados para obtener información.

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