A partir de este lunes, el Banco de Previsión Social (BPS) inicia el pago de la devolución de aportes excedentes al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) correspondientes al año 2025. En esta edición, el beneficio alcanza a más de 152.000 personas por un monto global de $8.676 millones (aproximadamente US$ 215,5 millones).
Beneficio
Comienza el pago de la devolución de Fonasa: BPS volcará más de 215 millones de dólares a 152.000 personas
El BPS acreditará los pagos en cuentas bancarias, dinero electrónico o se pueden cobrar de forma presencial según el calendario previsto.