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Sociedad BPS | devolución | beneficio

Beneficio

Comienza el pago de la devolución de Fonasa: BPS volcará más de 215 millones de dólares a 152.000 personas

El BPS acreditará los pagos en cuentas bancarias, dinero electrónico o se pueden cobrar de forma presencial según el calendario previsto.

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Por Redacción de Caras y Caretas

A partir de este lunes, el Banco de Previsión Social (BPS) inicia el pago de la devolución de aportes excedentes al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) correspondientes al año 2025. En esta edición, el beneficio alcanza a más de 152.000 personas por un monto global de $8.676 millones (aproximadamente US$ 215,5 millones).

¿Quiénes acceden al beneficio?

Tienen derecho a la devolución aquellos trabajadores y pasivos que en el promedio mensual del año 2025 superaron los topes nominales establecidos:

  • Trabajadores: promedio mensual de ingresos superior a $122.629 nominales.

  • Jubilados y pensionistas: promedio mensual de ingresos superior a $132.848 nominales.

Modalidades de cobro

El cobro de la devolución se puede realizar mediante dos vías:

  • Acreditación en cuenta o tarjeta de dinero electrónico: Aplica para quienes hayan seleccionado esta opción antes del 16 de setiembre o mantengan la elección de años anteriores. Quienes realicen la opción con posterioridad a esa fecha recibirán el importe en un plazo de 72 horas hábiles a partir del trámite.

  • Cobro presencial: Quienes no tengan cuenta vinculada podrán retirar el dinero presentando su documento de identidad en redes de cobranza, locales de ANDA, supermercados El Dorado o en la Tesorería del BPS (Colonia 1851, planta baja).

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