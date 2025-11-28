BROU relanza campaña de descuentos con foco en medidas para el Litoral

El Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU)anunció el relanzamiento de su campaña de descuentos dirigida a comercios y consumidores de Salto, Paysandú, Río Negro y Soriano. La medida retoma un instrumento aplicado en años anteriores y responde a planteos de organizaciones locales que han manifestado preocupación por la brecha de precios con Argentina, un fenómeno que sigue afectando al comercio del Litoral y a la actividad de micro, pequeñas y medianas empresas.
El BROU incorpora esta herramienta como parte de un conjunto de acciones orientadas a sostener la economía fronteriza. La campaña se desarrollará entre el 1.º de diciembre de 2025 y el 31 de marzo de 2026 en comercios adheridos de distintos rubros. Los descuentos serán del 15% y se aplicarán a compras realizadas con tarjetas de crédito Mastercard BROU Recompensa. El beneficio se verá reflejado en el estado de cuenta del cliente, con un tope de $12.000 por franja de comercios durante toda la vigencia de la medida.
Estructura de descuentos
La estructura de descuentos se organizará por días y rubros. Supermercados, almacenes y carnicerías participarán los lunes y miércoles; las farmacias los martes y jueves; las ópticas, tiendas de vestimenta y comercios de calzado los viernes. De esta forma, el Banco busca incentivar el consumo interno en los departamentos afectados por la competencia que representan los precios del lado argentino de la frontera.
Una de las acciones centrales para fortalecer la actividad del Litoral será la devolución total de aranceles a los comercios que cobren mediante la aplicación BROU A MANO Comercios. Este mecanismo apunta a aliviar costos operativos y a estimular la adopción de medios de pago electrónicos en la región. Cada comercio también tendrá la opción de ampliar el porcentaje de descuento por cuenta propia, lo que abre la puerta a estrategias comerciales adaptadas a la dinámica local.
Campaña focalizada
La campaña está dirigida exclusivamente a MIPYMES que sean clientes del BROU, depositen sus flujos en la institución, no integren cadenas o franquicias y operen en los cuatro departamentos de frontera con Argentina. La Red Comercial del Banco gestionará nuevas adhesiones y distribuirá materiales informativos en los puntos de venta, con el fin de ampliar el alcance de la iniciativa.
Con esta acción, el BROU se posiciona como un actor que busca acompañar a los sectores productivos del Litoral en un período en el que la diferencia de precios incide de forma directa en los hábitos de consumo. Las condiciones y el listado de comercios adheridos estarán disponibles en beneficios.brou.com.uy.