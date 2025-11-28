BROU relanza campaña de descuentos con foco en medidas para el Litoral

Una de las acciones centrales para fortalecer la actividad del Litoral será la devolución total de aranceles a los comercios que cobren mediante la aplicación BROU A MANO Comercios. Este mecanismo apunta a aliviar costos operativos y a estimular la adopción de medios de pago electrónicos en la región. Cada comercio también tendrá la opción de ampliar el porcentaje de descuento por cuenta propia, lo que abre la puerta a estrategias comerciales adaptadas a la dinámica local.

Campaña focalizada

La campaña está dirigida exclusivamente a MIPYMES que sean clientes del BROU, depositen sus flujos en la institución, no integren cadenas o franquicias y operen en los cuatro departamentos de frontera con Argentina. La Red Comercial del Banco gestionará nuevas adhesiones y distribuirá materiales informativos en los puntos de venta, con el fin de ampliar el alcance de la iniciativa.

Con esta acción, el BROU se posiciona como un actor que busca acompañar a los sectores productivos del Litoral en un período en el que la diferencia de precios incide de forma directa en los hábitos de consumo. Las condiciones y el listado de comercios adheridos estarán disponibles en beneficios.brou.com.uy.