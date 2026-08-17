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Sociedad BROU | acuerdo | Estudiantes

Nueva alianza

BROU y Fundación de Cultura Universitaria firman convenio para beneficiar a estudiantes

El acuerdo permitirá a estudiantes acceder a descuentos especiales con tarjetas de crédito para la compra de textos, manuales de estudio y publicaciones académicas y de investigación.

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Por Redacción de Caras y Caretas

El Fundación de Cultura Universitaria (FCU) y el Banco República (BROU) firmaron el pasado 14 de agosto un convenio destinado a brindar beneficios a estudiantes universitarios y acompañarlos durante su trayectoria académica.

El acuerdo fue suscrito con la participación de autoridades de ambas instituciones y contempla una propuesta especialmente diseñada para jóvenes que atraviesan una etapa clave de formación, tanto en el ámbito académico como en su desarrollo personal.

A partir de este convenio, los estudiantes podrán acceder a descuentos diferenciados mediante tarjetas de crédito del BROU para la adquisición de textos y manuales de estudio, así como de materiales académicos y publicaciones vinculadas a la investigación.

La iniciativa busca facilitar el acceso a recursos fundamentales para la formación universitaria y, al mismo tiempo, fortalecer el vínculo entre el Banco República y las nuevas generaciones.

Con esta alianza, el BROU y el Fundación de Cultura Universitaria ratifican su compromiso con la educación y la formación de los profesionales que tendrán un papel central en el desarrollo del país.

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