El Fundación de Cultura Universitaria (FCU) y el Banco República (BROU) firmaron el pasado 14 de agosto un convenio destinado a brindar beneficios a estudiantes universitarios y acompañarlos durante su trayectoria académica.
Nueva alianza
BROU y Fundación de Cultura Universitaria firman convenio para beneficiar a estudiantes
El acuerdo permitirá a estudiantes acceder a descuentos especiales con tarjetas de crédito para la compra de textos, manuales de estudio y publicaciones académicas y de investigación.