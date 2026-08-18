En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 72 de la Ley 17.738, la Caja de Profesionales Universitarios puso a su disposición un resumen de la composición del portafolio de inversiones al 31 de diciembre de 2025 y de la rentabilidad obtenida durante el ejercicio.
Portafolio de inversiones
Rentabilidad nominal de inversiones financieras de la Caja de Profesionales en 2025 fue de +8,86%
Al 31 de diciembre de 2025, el portafolio total de la Caja de Profesionales ascendía a $ 4.001.179.297, compuesto en más de un 70% por inversiones no financieras.