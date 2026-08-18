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Sociedad Caja de Profesionales | inversiones | rentabilidad

Portafolio de inversiones

Rentabilidad nominal de inversiones financieras de la Caja de Profesionales en 2025 fue de +8,86%

Al 31 de diciembre de 2025, el portafolio total de la Caja de Profesionales ascendía a $ 4.001.179.297, compuesto en más de un 70% por inversiones no financieras.

La Caja de Profesionales comunicó el estado de las inversiones.

La Caja de Profesionales comunicó el estado de las inversiones.
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Por Redacción Caras y Caretas

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 72 de la Ley 17.738, la Caja de Profesionales Universitarios puso a su disposición un resumen de la composición del portafolio de inversiones al 31 de diciembre de 2025 y de la rentabilidad obtenida durante el ejercicio.

Las inversiones se realizan de acuerdo con el marco legal vigente y se canalizan exclusivamente a través de mercados formales, utilizando los sistemas del Banco Central del Uruguay y de la Bolsa Electrónica de Valores.

Durante el ejercicio 2025, la estrategia de inversión se centró principalmente en la estructuración de vencimientos que permitieran atender oportunamente las obligaciones financieras del Instituto, privilegiando altos niveles de liquidez y bajos niveles de riesgo.

Las inversiones de la Caja de Profesionales

Al 31 de diciembre de 2025, el portafolio total ascendía a $ 4.001.179.297, compuesto en más de un 70% por inversiones no financieras, mientras que el porcentaje restante correspondía a inversiones financieras.

Al cierre del ejercicio el portafolio financiero se encontraba prácticamente en su totalidad invertido en pesos uruguayos (99,87%), principalmente mediante Letras de Regulación Monetaria, reduciendo la exposición al riesgo cambiario y favoreciendo la disponibilidad inmediata de recursos.

La rentabilidad nominal anual obtenida de las inversiones financieras en 2025: +8,86%

La rentabilidad nominal del portafolio total fue de -2,22%, determinada en gran medida por el comportamiento de las inversiones no financieras (70,85% de las inversiones), valuadas en dólares estadounidenses. La depreciación del dólar (11,40%) impactó en su valor contable y, por consiguiente, en la rentabilidad global.

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