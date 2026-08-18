Rentabilidad nominal de inversiones financieras de la Caja de Profesionales en 2025 fue de +8,86%

Las inversiones de la Caja de Profesionales

Al 31 de diciembre de 2025, el portafolio total ascendía a $ 4.001.179.297, compuesto en más de un 70% por inversiones no financieras, mientras que el porcentaje restante correspondía a inversiones financieras.

Al cierre del ejercicio el portafolio financiero se encontraba prácticamente en su totalidad invertido en pesos uruguayos (99,87%), principalmente mediante Letras de Regulación Monetaria, reduciendo la exposición al riesgo cambiario y favoreciendo la disponibilidad inmediata de recursos.

La rentabilidad nominal anual obtenida de las inversiones financieras en 2025: +8,86%

La rentabilidad nominal del portafolio total fue de -2,22%, determinada en gran medida por el comportamiento de las inversiones no financieras (70,85% de las inversiones), valuadas en dólares estadounidenses. La depreciación del dólar (11,40%) impactó en su valor contable y, por consiguiente, en la rentabilidad global.