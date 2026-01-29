"Buena energía": las palabras de Moratorio al llegar a Brasil para continuar su tratamiento médico

Apoyo

Investigador de la Universidad de la República y del Instituto Pasteur, Moratorio alcanzó amplio reconocimiento público durante la pandemia de covid-19, especialmente por su participación en el desarrollo de pruebas de diagnóstico rápido para el SARS-CoV-2.

Desde que hizo público su diagnóstico, el apoyo no cesó. Amigos, colegas, instituciones y ciudadanos anónimos se sumaron a una colecta impulsada por el Instituto Pasteur, destinada a cubrir los costos del tratamiento en el exterior. Parte de ese proceso se desarrolló en el hospital Sírio-Libanés, donde el científico recibió terapias intensivas y mantuvo informada a la comunidad mediante publicaciones en redes sociales.

En agosto, Moratorio fue distinguido con el premio Conferencias de Invierno en Oncología por su trabajo en terapias antitumorales. El reconocimiento coincidió con una etapa de rehabilitación física, que él mismo comunicó públicamente.

Tras ese premio, la campaña de recaudación se intensificó. La cuenta habilitada a nombre de Moratorio y su esposa recibió aportes desde distintos puntos del país, con el objetivo de asegurar la continuidad del tratamiento médico en el extranjero.