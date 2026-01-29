"Buena energía": las palabras de Moratorio al llegar a Brasil para continuar su tratamiento médico

El científico uruguayo Gonzalo Moratorio comunicó a través de sus redes sociales que se encuentra nuevamente en Brasil para continuar su tratamiento médico. Desde el hospital Sírio-Libanés, en San Pablo, compartió un mensaje de agradecimiento dirigido a las personas que lo acompañan en este proceso.
“Hola, ¿cómo andan? Espero que muy pero muy bien. Estoy otra vez más en el Sírio-Libanés y quiero agradecerle a todas las personas que cada vez, cada vez que me bajo del avión acá en San Pablo me dan para adelante, me transmiten, me contagian su buena energía, su buena vibra y que están conmigo muchas veces en este tratamiento. La verdad no tengo palabras de agradecimiento. Muchas gracias a todos”, expresó en un video publicado en redes sociales.
Moratorio había dado a conocer en junio de 2025 que fue diagnosticado con “un tipo de tumor cerebral muy agresivo”, que le provocó la pérdida parcial de la capacidad motora y sensitiva del lado derecho de su cuerpo. En ese mismo mensaje, señaló que el diagnóstico llegó en “una etapa muy especial” de su vida, mientras esperaba familia junto a su esposa.
Apoyo
Investigador de la Universidad de la República y del Instituto Pasteur, Moratorio alcanzó amplio reconocimiento público durante la pandemia de covid-19, especialmente por su participación en el desarrollo de pruebas de diagnóstico rápido para el SARS-CoV-2.
Desde que hizo público su diagnóstico, el apoyo no cesó. Amigos, colegas, instituciones y ciudadanos anónimos se sumaron a una colecta impulsada por el Instituto Pasteur, destinada a cubrir los costos del tratamiento en el exterior. Parte de ese proceso se desarrolló en el hospital Sírio-Libanés, donde el científico recibió terapias intensivas y mantuvo informada a la comunidad mediante publicaciones en redes sociales.
En agosto, Moratorio fue distinguido con el premio Conferencias de Invierno en Oncología por su trabajo en terapias antitumorales. El reconocimiento coincidió con una etapa de rehabilitación física, que él mismo comunicó públicamente.
Tras ese premio, la campaña de recaudación se intensificó. La cuenta habilitada a nombre de Moratorio y su esposa recibió aportes desde distintos puntos del país, con el objetivo de asegurar la continuidad del tratamiento médico en el extranjero.