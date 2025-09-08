Piden colaborar con Gonzalo Moratorio para que continúe su tratamiento en el exterior

Moratorio padece de un agresivo tumor cerebral

El renombrado científico uruguayo dio a conocer en junio de este año que padece un agresivo tumor cerebral. Dicho tumor ha privado a Moratorio de la capacidad motora y sensitiva del lado derecho de su cuerpo.

Moratorio había dicho en un mensaje público que “este momento llega en una etapa muy especial de mi vida, mientras estamos esperando familia con mi esposa”.

Dice estar “inmensamente agradecido por el apoyo incondicional de mi familia y amigos, que han sido un sostén fundamental día a día. También quiero expresar mi profundo reconocimiento a todo el personal de salud, por su calidez humana y profesionalismo”.

“Hoy me encuentro luchando por mi vida, con mucha fuerza y todas las ganas de seguir adelante”, concluye.

Moratorio, investigador de la Universidad de la República y el Instituto Pasteur, fue ampliamente conocido durante la pandemia, cuyo trabajo fue fundamental en el desarrollo de diagnósticos y estrategias científicas para el control del coronavirus.

Desde el anuncio, ha recibido muestras de apoyo en el ámbito científico y también de la ciudadanía en general. “Mi profundo agradecimiento al personal de salud por su calidez humana y profesionalismo. Han sido un sostén fundamental día a día”, escribió en su carta, destacando también el papel de sus seres queridos.