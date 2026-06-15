Antes del debut de la selección uruguaya en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ocurrió una situación peculiar. Antes de llegar al estadio Hard Rock Stadium de Miami, la seguridad de Estados Unidos (EEUU) jugó su partido. Un llamativo control a los jugadores de la Celeste llamó mucho la atención en la previa del debut mundialista.
Control p
Perros antidrogas revisaron a jugadores de Uruguay antes de partido con Arabia
La delegación de Uruguay sufrió una exhaustiva inspección de equipaje por parte de la seguridad estadounidense previo al debut en el Mundial.