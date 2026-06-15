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Deportes Uruguay- | antidrogas | Mundial

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Perros antidrogas revisaron a jugadores de Uruguay antes de partido con Arabia

La delegación de Uruguay sufrió una exhaustiva inspección de equipaje por parte de la seguridad estadounidense previo al debut en el Mundial.

Jugadores de Uruguay en el control de seguridad.

Jugadores de Uruguay en el control de seguridad.
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Por Redacción Caras y Caretas

Antes del debut de la selección uruguaya en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ocurrió una situación peculiar. Antes de llegar al estadio Hard Rock Stadium de Miami, la seguridad de Estados Unidos (EEUU) jugó su partido. Un llamativo control a los jugadores de la Celeste llamó mucho la atención en la previa del debut mundialista.

Un par de horas antes del partido contra Arabia Saudita los perros de la seguridad norteamericana olfatearon cada bolso de la delegación celeste antes de subirse al ómnibus que partió rumbo al estadio.

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