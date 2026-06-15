FIFA asumió la culpa por el retraso del viaje de Uruguay a EEUU

La culpa del retraso fue de la FIFA

La FIFA es la encargada de los desplazamientos aéreos y terrestres de todas las delegaciones en los torneos que organiza, por lo que asumió el error que dificultó el traslado de la selección uruguaya, que más allá de las molestias se lo tomaron con tranquilidad, y la prensa uruguaya recordó que, justamente, en el Mundial de Sudáfrica 2010 a la Celeste (que llegó a semifinales en ese torneo) le ocurrió algo similar.