FIFA asumió la culpa por el retraso del viaje de Uruguay a EEUU

La selección de Uruguay arribó sobre la tarde del domingo 14 de junio a Miami (EEUU), pero tres horas después de lo previsto debido a un error de la FIFA en la documentación del avión que debía trasladar a la desde Cancún (México) a las 14:00 hora local.
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La alerta se encendió en pleno aeropuerto cuando la aeronave designada por parte de la FIFA para llevar a la Celeste a territorio estadounidense no reunía los documentos exigidos y por lo tanto la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) tuvo que encontrar otro avión que cumpliera con todos los requisitos de EEUU para vuelos internacionales.
La culpa del retraso fue de la FIFA
La FIFA es la encargada de los desplazamientos aéreos y terrestres de todas las delegaciones en los torneos que organiza, por lo que asumió el error que dificultó el traslado de la selección uruguaya, que más allá de las molestias se lo tomaron con tranquilidad, y la prensa uruguaya recordó que, justamente, en el Mundial de Sudáfrica 2010 a la Celeste (que llegó a semifinales en ese torneo) le ocurrió algo similar.
Finalmente, la delegación uruguaya aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale (Florida) sin problemas y enseguida el seleccionador Marcelo Bielsa y el capitán del equipo, José María Giménez, se desplazaron al estadio Hard Rock de Miami para ofrecer una conferencia de prensa.
El resto del grupo se dirigió directamente al hotel de concentración en Miami, donde este lunes 15 de junio, en el estadio Hard Rock, Uruguay se estrenará en la Copa del Mundo 2026 frente a la selección de Arabia Saudita por la primera fecha del Grupo H. Las otras dos selecciones integrantes del grupo de Uruguay, España y Cabo Verde, empataron sin goles en el primer partido de la jornada mundialista de este lunes.