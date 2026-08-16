Canelones comenzó a regularizar el transporte por aplicaciones

Seguridad en los vehículos

Uno de los aspectos que controla la Intendencia para habilitar estos vehículos es que cuente con seguro de pasajeros, agregó. “Para nosotros es importante regularizar y tener un sistema uniforme en lo que es el transporte formal”, sostuvo. Contó que la semana que viene tienen agendados a varios vehículos para regularizar y que, para ello, “facilitaron diferentes puntos para darle la atención a estas personas que van a venir a rematricular o a empadronar”.

Por su parte, Darío Do Santos, nuevo chofer de la aplicación, contó que felizmente fue seleccionado en el sorteo público de cupos para el Sistema de Transporte por Aplicación, lo que significa una gran oportunidad de poder trabajar como conductor de forma regulada. Me gusta conducir y estoy muy feliz de recibir la chapa. Está bueno que estemos regulados, que estemos controlados, que estemos legales y trabajar sin efectivo te da otra seguridad”, remarcó.