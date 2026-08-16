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Sociedad

entregan chapas

Canelones comenzó a regularizar el transporte por aplicaciones

La aplicación Cabify es la única que está regulada y que ya está funcionando actualmente en en Canelones.

Chapas para aplicaciones en Canelones.

Chapas para aplicaciones en Canelones.

 Intendencia de Canelones
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Por Redacción de Caras y Caretas

Con la entrega de las nuevas chapas que identifican a los vehículos autorizados con las matrículas alfanuméricas APP, el Gobierno de Canelones comenzó a regularizar el servicio de transporte por aplicaciones. Se trata de 500 vehículos en proceso de regularización en esta primera etapa.

La aplicación Cabify es la única que está regulada y que ya está funcionando actualmente en el departamento, informó el director general de Tránsito y Transporte del Gobierno de Canelones, Alejandro Alberro. Agregó que Cabify es la única que cumple con la normativa, pero que están conversando con otras aplicaciones y trabajando “en pos de que el universo y la elección sean del usuario”.

Además, señaló que las nuevas matrículas son un elemento de control para la Intendencia y un elemento identificatorio para el usuario que solicita un vehículo por aplicación. “Es una tranquilidad, una seguridad para el usuario, el pasajero, y también para el trabajador de la aplicación”, remarcó.

Seguridad en los vehículos

Uno de los aspectos que controla la Intendencia para habilitar estos vehículos es que cuente con seguro de pasajeros, agregó. “Para nosotros es importante regularizar y tener un sistema uniforme en lo que es el transporte formal”, sostuvo. Contó que la semana que viene tienen agendados a varios vehículos para regularizar y que, para ello, “facilitaron diferentes puntos para darle la atención a estas personas que van a venir a rematricular o a empadronar”.

Por su parte, Darío Do Santos, nuevo chofer de la aplicación, contó que felizmente fue seleccionado en el sorteo público de cupos para el Sistema de Transporte por Aplicación, lo que significa una gran oportunidad de poder trabajar como conductor de forma regulada. Me gusta conducir y estoy muy feliz de recibir la chapa. Está bueno que estemos regulados, que estemos controlados, que estemos legales y trabajar sin efectivo te da otra seguridad”, remarcó.

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