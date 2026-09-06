Canelones premia el compromiso ambiental de grandes empresas y apunta a la economía circular

Por su parte, Rodrigo González, director general de Gestión Ambiental, explicó que la comuna brinda un seguimiento y asesoría técnica constante a los aspirantes del sello. La meta institucional, según el jerarca, es conectar los eslabones comerciales para que “el residuo de una empresa pueda ser un insumo valorizable para otra”.

Menos desperdicio de alimentos

La gestión actual también sumará nuevas estrategias para combatir la pérdida de alimentos. María José Lombardi, de la Dirección General de Gestión Ambiental, adelantó que implementarán un plan piloto para rescatar mercadería apta para el consumo que no puede ser comercializada. De esta forma, los productos se derivarán a organizaciones sociales en lugar de terminar en la basura.

Empresas distinguidas

En esta edición, marcas de gran porte comercial recibieron el galardón, entre ellas:

L’Oréal

Hampton by Hilton

Canarias

Bimbo

Urufarma

Costa Urbana

Disco

Jessica Pintos, responsable de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de L’Oréal Uruguay, resumió el espíritu de la jornada al explicar que el verdadero cambio comienza por "generar cultura" en el personal y valoró el sello como un premio al esfuerzo diario de todos los colaboradores.