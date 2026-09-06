El crecimiento poblacional y productivo de Canelones trae consigo un desafío ineludible: la sustentabilidad. En respuesta a esto, la Intendencia de Canelones celebró una nueva edición de la entrega del Sello Ambiental Canario. Esta iniciativa, que ya cumple 11 años de trayectoria, distingue el compromiso voluntario de empresas instaladas en el departamento que implementan buenas prácticas ambientales en la gestión de sus residuos.
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Canelones premia el compromiso ambiental de grandes empresas y apunta a la economía circular
La comuna reconoció a grandes firmas por su gestión de residuos en una apuesta clave a la economía circular y al apoyo de cooperativas de clasificadores.