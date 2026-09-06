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Sociedad

gestión empresarial

Canelones premia el compromiso ambiental de grandes empresas y apunta a la economía circular

La comuna reconoció a grandes firmas por su gestión de residuos en una apuesta clave a la economía circular y al apoyo de cooperativas de clasificadores.

Canelones premia el compromiso.

Canelones premia el compromiso.

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Por Redacción Caras y Caretas

El crecimiento poblacional y productivo de Canelones trae consigo un desafío ineludible: la sustentabilidad. En respuesta a esto, la Intendencia de Canelones celebró una nueva edición de la entrega del Sello Ambiental Canario. Esta iniciativa, que ya cumple 11 años de trayectoria, distingue el compromiso voluntario de empresas instaladas en el departamento que implementan buenas prácticas ambientales en la gestión de sus residuos.

El programa busca potenciar la clasificación en origen, el reciclaje y la reducción de plásticos de un solo uso. Un eje central del proyecto es la articulación con las cooperativas de clasificadores locales, integrando la inclusión social con el cuidado del entorno.

Beneficios productivos y economía circular

El director general de Desarrollo Económico, Sebastián Vázquez, enfatizó que estas acciones voluntarias no solo protegen los recursos naturales, sino que aportan eficiencia productiva a las organizaciones. El horizonte del gobierno departamental apunta ahora a profundizar la economía circular, logrando que los deshechos y materias primas se reincorporen con éxito a nuevos procesos de producción.

Por su parte, Rodrigo González, director general de Gestión Ambiental, explicó que la comuna brinda un seguimiento y asesoría técnica constante a los aspirantes del sello. La meta institucional, según el jerarca, es conectar los eslabones comerciales para que “el residuo de una empresa pueda ser un insumo valorizable para otra”.

Menos desperdicio de alimentos

La gestión actual también sumará nuevas estrategias para combatir la pérdida de alimentos. María José Lombardi, de la Dirección General de Gestión Ambiental, adelantó que implementarán un plan piloto para rescatar mercadería apta para el consumo que no puede ser comercializada. De esta forma, los productos se derivarán a organizaciones sociales en lugar de terminar en la basura.

Empresas distinguidas

En esta edición, marcas de gran porte comercial recibieron el galardón, entre ellas:

L’Oréal

Hampton by Hilton

Canarias

Bimbo

Urufarma

Costa Urbana

Disco

Jessica Pintos, responsable de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de L’Oréal Uruguay, resumió el espíritu de la jornada al explicar que el verdadero cambio comienza por "generar cultura" en el personal y valoró el sello como un premio al esfuerzo diario de todos los colaboradores.

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