Irrupción de aire frío provocará un marcado descenso térmico, vientos fuertes y heladas en Uruguay

Sábado 5 de septiembre: Inumet prevé una jornada que irá de algo nuboso a cubierto, con presencia de chaparrones aislados y escasos, principalmente en las zonas centro, sur y este. Las temperaturas máximas rondarán apenas entre los 12 °C y 15 °C en el sur, mientras que los vientos del sudoeste (SW) y sur alcanzarán rachas de hasta 60 km/h en zonas costeras, lo que generará muy bajas sensaciones térmicas.