Irrupción de aire frío provocará un marcado descenso térmico, vientos fuertes y heladas en Uruguay

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y la agencia meteorológica brasileña MetSul advierten sobre el ingreso de un frente frío que afectará a todo el territorio uruguayo durante las próximas jornadas. El fenómeno estará caracterizado por bajas temperaturas, ráfagas de viento intensas y precipitaciones aisladas, seguidas de un descenso térmico aún más pronunciado hacia comienzos de la próxima semana.
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Pronóstico del fin de semana
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Sábado 5 de septiembre: Inumet prevé una jornada que irá de algo nuboso a cubierto, con presencia de chaparrones aislados y escasos, principalmente en las zonas centro, sur y este. Las temperaturas máximas rondarán apenas entre los 12 °C y 15 °C en el sur, mientras que los vientos del sudoeste (SW) y sur alcanzarán rachas de hasta 60 km/h en zonas costeras, lo que generará muy bajas sensaciones térmicas.
Domingo 6 de septiembre: Se mantendrá el ambiente frío y ventoso. La cobertura nubosa persisitirá junto a la probabilidad de precipitaciones escasas y aisladas en el litoral sur y este. Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 4 °C y 6 °C, mientras que las máximas difícilmente superen los 10 °C a 12 °C en el área metropolitana.
Heladas agrometeorológicas hacia el inicio de la semana
De acuerdo con las proyecciones de MetSul e Inumet, la masa de aire frío de origen polar alcanzará su máxima estabilidad entre la noche del domingo y las primeras horas del lunes 7 de septiembre. La disminución de la velocidad del viento y el despeje parcial del cielo favorecerán un enfriamiento radiativo severo:
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Riesgo de heladas: Para la mañana del lunes se anticipan mínimas de entre 2 °C y 3 °C en el área metropolitana y valores de 0 °C o inferiores en zonas rurales del interior y el norte del país, posibilitando la formación de heladas agrometeorológicas.
Tendencia: A partir del martes 8 se espera un paulatino ascenso de las temperaturas máximas, con nula probabilidad de precipitaciones y predominio de estabilidad atmosférica durante el resto de la semana.